İdris Naim Şahin’e ‘tahsisli plaka’ sorgusu

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin 3.5 saat süreyle ifade verdi. Ankara Cumnuriyet Başsavcılığı, "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme", "Suçluyu kayırma" suçlarından İdris Naim Şahin hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararı verdi. Soruşturmanın önemli bulgularından biri, Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmak üzere Marmaris'e götürüldüğü 34 SL 313 plakalı aracın Şahin'e tahsisli olduğunun belirlenmesi oldu.

Araçta Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalanırken sürücünün Mehmet Özmen olduğu tespit edildi. İncelemenin genişletilmesiyle Şahin adına tahsisli 34 S 7815 ve 34 RM 8677 plakalı iki aracın daha Kuriş yapılanmasıyla bağlantılı isimlerce kullanıldığı belirlendi. 34 S 7815 plakalı aracın 10 Ağustos 2026-10 Ağustos 2029 arasında Şahin'e tahsis edildiği, aracı kullanan Ömer Sipahioğlu'nun 13 Ağustos'ta Antalya Havalimanı'ndan Almanya'ya çıktığı tespit edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör