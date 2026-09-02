İstanbul’da yeni adli yıl törenle başladı: Bakan Akın Gürlek’ten ‘kararlılık’ mesajı

2026-2027 Adli Yılı dolayısıyla İstanbul Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi'nde açılış töreni düzenlendi. Adliyenin Atrium alanındaki tören saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı.

YARGI CAMİASI İSTANBUL'DA BULUŞTU

Törene, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Beşir Güven, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Barış Kurt, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit, Büyükçekmece Başsavcısı Ömer Karakaya, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı, Ceza İşleri Personel Müdürü Cahit Cihad Sarı, Adalet Bakanı Özel Kalem Müdürü Hakan Pervan, Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, Başsavcı vekilleri ve çok sayıda yargı camiasından isim katıldı.

YENİ ADLİ YILIN İLK MESAJLARI VERİLDİ

Törende yeni adli yıl dolayısıyla konuşmalar gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı mensuplarının 2026-2027 yeni adli yılını kutlayarak, "Adli yıl açılışımız vesilesiyle adalet camiamızı bütün şehitlerimizi, özellikle bugün içinde bulunduğumuz bu büyük adalet sarayına ismini veren kıymetli Şehit Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

ALO ADALET 135

1 Eylül itibariyle Alo Adalet 135 hizmetinin Anadolu, Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot bölge olarak uygulamaya geçtiğini belirten Bakan Akın Gürlek, "Bu uygulamayla özellikle uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin vatandaşlarımızın başvurularını hızlı ve güvenli bir biçimde ilgili mercilere ulaştırabilecekleri yeni bir iletişim kanalı oluşturduk. Vatandaşlarımızın sesini daha doğrudan doğruya duyan, gecikmelerin sebeplerini de tespit eden ve çözüm üretme kapasitesini artıran bir adalet sistemi kurmayı hedefliyoruz. İnşallah Alo Adalet 135 hizmeti Ekim ayında tüm Türkiye'deki adliyelerde faaliyete geçecek." dedi.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALARDA BÜYÜK YOL KAT EDİLDİ

Faili meçhul dosyalarla ilgili konuşan Bakan Gürlek, "Adaletin zamanında tecellisi kadar maddi gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için çok önemlidir. Bu nedenle faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerine hassasiyetle duruyoruz. Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma başkalığımızın çalışmalarıyla geçmişte aydınlatılamamış dosyaları günümüz teknolojileri ve kriminal imkanlarla yeniden değerlendiriyoruz. Bu çalışmalar kapsamına bugüne kadar çok sayıda faili meçhul olayın aydınlatılmasında önemli mesafe aldık. Aradan geçen zaman, maddi gerçeğin değerini azaltmaz." dedi.

"UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN MADDİ GERÇEK ORTAYA ÇIKARILACAK"

Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve sokak çeteleriyle organize suç yapılanmaları, suç gelirlerinin aklanması ve yeni nesil dijital suçlarla mücadeleyi de aynı kararlılıkta sürdürdüklerini söyleyen Bakan Gürlek, "Ailelerimizi ve gençlerimizi hedef alan, dini, milli ve insani duyguları suistimal eden, insanların güvenini kötüye kullanan veya suç gelirleri üzerinden haksız menfaat sağlayan yapılara karşı yürütülen mücadelede yargı mensuplarımız hukuka bağlı somut delillere dayalı ve titiz çalışmalarını takdir ediyorum. Bu ağır sorumluluğu yerine getiren bütün çalışma arkadaşlarımızın manevi olarak yanında olduğumuzu, ihtiyaç duyulan kurumsal ve teknik kapasiteyi geliştirmeye devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim. Biz hiçbir dini yapılanmayla milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz toplumumuzun değerlerini istismar eden, insanların iyi niyetini ve güvenini kötüye kullanan, bu ki boşluklardan yararlanarak haksız menfaat sağlayan, milletimizin vicdanını zedeleyen ve kamu düzenine zarar veren gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede ucu nereye giderse gitsin, hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz." dedi.

YOLSUZLUK VE TERÖRLE MÜCADELE

Aynı kararlılığı yolsuzluklarla mücadelede de gösterdiklerini söyleyen Bakan Gürlek, "Suçlunun ceza aldırılmasına kadar masumun korunması da adaletin görevidir. Terörsüz Türkiye hedefini milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı, terörün artık ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken bu hassas süreci istismar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum." dedi.

TİCARET MAHKEMELERİ İSTANBUL ADLİYESİ'NDE TOPLANIYOR

Konuşmalarını gerçekleştiren İstanbul Başsavcısı Fatih Dönmez, "İstanbul büyüklüğü, taşıdığı ulusal ve uluslararası önem nedeniyle adli hizmetler bakımından da özel bir sorumluluk alanıdır. Bu kapsamda tüm Ticaret Mahkemeleri'nin İstanbul Adliyesi'nde birleşmesiyle ticaret uyuşmazlıkların çözümünde daha merkezi ve önemli bir konuma gelmiştir. " dedi. Başsavcı Fatih Dönmez, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak yeni adli yılda terör ve organize suçlardan uyuşturucu, yasa dışı bahse, bilişimden suç gelirlerin aklanmasına kadar tüm suçlarda kararlılıkla devam edeceğiz. Özellikle yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.