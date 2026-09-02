Şanghay Zirvesi’nden dünyaya adil düzen, istikrar ve huzur mesajı: Türkiye barış için çalışıyor

"Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor, barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz"

"Adil düzen arayışlarının temel gayelerinden biri gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmak. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için toplanıyoruz"



Başkan Recep Tayyip Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Iris Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nda konuştu:

Yaklaşık 3.5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil eden Şanghay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik Bölgesi'yle Ortadoğu'yu aynı zeminde buluşturan Teşkilat'ı, Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Şanghay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.

İŞBİRLİĞİ İLERLEYECEK

Teşkilat'ın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizin Teşkilat coğrafyasının Batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Hazar Geçişli Orta Koridor Girişimi'ni, Kuşak ve Yol Girişimi'yle de uyumlu hale getirilmesini istiyor, bu bağlamda Teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı'yla her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız.

COP 31 İÇİN TÜRKİYE DAVETİ

Adil düzen arayışlarının temel gayelerindebirinin de gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmak. İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, sınır aşan suçlar ve gıda güvenliği gibi meseleler artık birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim. Sözlerime son verirken, Teşkilat'ımızın Şanghay ruhundan aldığı motivasyonla gerçek anlamda çok kutuplu bir dünya inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyorum. Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor, toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

MEKKE İTTİFAKI KATKI SAĞAYACAK

Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.

GAZZE VE LÜBNAN'I UNUTMAYALIM

Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. Tekrar Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor, toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.



2013'TEN BU YANA ÖZEL STATÜDEYİZ

ŞANGHAY İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) temeli, 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın oluşturduğu "Şanghay Beşlisi" mekanizmasına dayanıyor. Özbekistan'ın katılımıyla 15 Haziran 2001'de ŞİÖ kuruldu. Örgüt; güvenlik, terörle mücadele, ekonomi, enerji, ulaştırma ve kültürel alanlarda işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor. ŞİÖ, Hindistan ve Pakistan'ın 2017'de, İran'ın 2023'te ve Belarus'un 2024'te katılımıyla 10 üyeli bir yapıya ulaştı. Türkiye, ŞİÖ'de 2013 yılından bu yana "Diyalog Ortağı" statüsünde bulunuyor.



SOHBET KOYU, DOSTLUK BAKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde bir araya gelerek sohbet etti. Oturum salonu dışında lobide gerçekleşen görüntü zirvenin en samimi karelerinden biri olarak kayda geçti. Erdoğan ve Putin zirve oturumu sonrası da ikili görüşme yaptı.



RUSYA İLE GÜÇLÜ BİR BİRLİKTELİĞİMİZ VAR

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşme öncesi konuşan Erdoğan şunları kaydetti: Türkiye- Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok ileri bir düzeyde. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor. Bunun yanında Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi Türkiye-Rusya ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Santrali'nin açılışı ile yeni bazı santrallerinin açılış adımlarını birlikte atacağız. Tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.



PUTİN: AYRICALIKLI ORTAĞIMIZ

Bişkek'teki buluşmadan memnuniyet duyduğunu ifade eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Türkiye, Rusya için öncelikli ve imtiyazlı ticari ve ekonomik ortaklarımızdan biridir. Etkin bir şekilde Karma Ekonomik Komisyonumuz faaliyet gösteriyor. Sizin yüksek dikkatiniz sayesinde ekonomik ilişkilerimizin seviyesi çok yüksek yüzeyde kalıyor, kalmaktadır. Ortak projelerimizin geliştirilmesi devam ediyor. Kültürel ve insani alanda iş birliğimizin potansiyeli çok yüksek. Rus turistlerin Türkiye'ye akışı her yıl gittikçe artıyor. Geçen sene 7 milyona yakın Rus turist Türkiye'yi ziyaret yaptı. Bugün bu konular ve diğer önemli konular üzerinde duracağız. Bugünkü görüşmemizden dolayı büyük memnuniyet ve mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

'İKİ DEVLET, TEK MİLLET'

Başkan Erdoğan, ilk olarak, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüştü. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan'ın özellikle enerji, altyapı ve ulaştırmada attığı iş birliği adımlarının kıymetinin bölgemizdeki atmosferde daha iyi anlaşıldığını, "iki devlet, tek millet" anlayışıyla ilişkilerimizi her alanda derinleştirmemizin ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti. Erdoğan Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceğini, barışın bölgeye can suyu olacağını belirtti.



KIRGIZİSTAN'LA HER ALANDA ADIM ATILACAK

Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov ile görüşmesinde, Türkiye ve Kırgızistan'ın güvenlik ve terörle mücadelede dayanışmasının artarak sürmesinin önemli olduğunu belirtti. Erdoğan- Caparov görüşmesiyle ilgili yapılan açıklamada Türkiye ve Kırgızistan'ın enerji, savunma sanayisi, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirme potansiyeli bulunduğunu, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.



28 BELGEYLE İŞBİRLİĞİNE İMZA

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda Bişkek Deklarasyonu kabul edildi. Zirvede 28 belge imzalandı. Zirve kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil kalkınma, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi, liman ve lojistik merkezlerinin kurulması, uluslararası bilgi güvenliği, sentetik uyuşturucu ve öncülleriyle mücadele, enerji sistemleri, afet yardımları, aile kurumunun güçlendirilmesi ve suçla mücadele yasal çerçevesinin güncellenmesine yönelik kritik anlaşmalar yapıldı.





EMİNE ERDOĞAN'A ŞAHİNLİ GEZİ

Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova'nın Ala Arça Enesai Devlet Konukevi'nde verdiği davete katıldı. Program kapsamında, konukevinin parkında yürüyüş yapan lider eşleri, Kırgız çadırında çocukların konserini takip etti. Konserde, Türkiye'den "Gülüm Benim" eserinin yanı sıra diğer lider eşlerinin ülkelerine ait eserler de seslendirildi. Emine Erdoğan"Küçük yüreklerden yükselen melodiler, günümüze ayrı bir güzellik kattı" mesajını paylaştı. Emine Erdoğan göçebe Türk kültürünün önemli bir parçası olan şahini de sevdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör