SON DAKİKA I KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
Son Dakika Haberleri... KKTC'nin Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na 267 yolcusuyla hareket eden Filo Denizlik'e ait katamaran cinsi yolcu ve yük gemisinin alabora olarak batmasıyla ilgili soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı.
Son Dakika Haberleri... KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.
Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 19 kişi için arama çalışması başlatılmıştı. Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.
ULAŞTIRMA BAKANI GÖREVDEN ALINDI
Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı.