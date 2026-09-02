SON DAKİKA I KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

Son Dakika Haberleri... KKTC'nin Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na 267 yolcusuyla hareket eden Filo Denizlik'e ait katamaran cinsi yolcu ve yük gemisinin alabora olarak batmasıyla ilgili soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı.

SON DAKİKA I KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
AJANSLAR

Son Dakika Haberleri... KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

SON DAKİKA I KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 19 kişi için arama çalışması başlatılmıştı. Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

SON DAKİKA I KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

ULAŞTIRMA BAKANI GÖREVDEN ALINDI

Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı.

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SON DAKİKA I KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, düzenlediği basın toplantısında, geminin alabora olması nedeniyle kaybolan 20 kişiden birinin cenazesine ulaşıldığını açıkladı.

SON DAKİKA I KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

Üstel, 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderildiğini, arama çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#MERSİN #KKTC

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