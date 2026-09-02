SON DAKİKA I KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı

Üstel, 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderildiğini, arama çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör