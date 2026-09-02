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SON DAKİKA… Mesut Özarslan haklı çıktı! Keçiören Belediyesi’nde uyuşturucu şoku: 171 personel pozitif çıktı!

SON DAKİKA… Mesut Özarslan haklı çıktı! Keçiören Belediyesi’nde uyuşturucu şoku: 171 personel pozitif çıktı!

SON DAKİKA… Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın kurum içinde başlattığı uyuşturucu taraması şok edici bir bilançoyu ortaya çıkardı! Teste giren 213 personelden 171’inin sonucu pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın devreye girmesiyle adli boyuta taşınan skandalda toplu işten çıkarmalar başlarken, şüpheliler kesin analiz için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği vurgulandı.

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2026 14:32 Son Güncelleme: 02 Eylül 2026 14:47

SON DAKİKA... Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Keçiören Belediyesi'ndeki uyuşturucu soruşturması, yerel yönetimlerde kurumsal denetim ve şeffaflık adına dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu. Bir süre önce AK Parti saflarına katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, belediye bünyesinde başlattığı uyuşturucu tarama testi hamlesi, 171 personelin pozitif çıkması ve konunun yargıya intikal etmesiyle idari açıdan ne kadar gerekli ve öngörülü bir adım olduğunu kanıtladı. Kurum içindeki muhtemel bir sorunu halı altına süpürmek veya idari geçiştirmelerle kapatmak yerine, doğrudan üzerine giderek adli makamları bilgilendiren bu yaklaşım; risk alan, kamu sorumluluğunu öne çıkaran ve diğer yerel yönetimlere de emsal teşkil edebilecek sorumlu bir belediyecilik tutumu olarak değerlendirildi.

TARAMA SÜRECİNDE ŞOK EDEN SAYILAR Hizmet standartlarını yükseltmek ve iş sağlığı güvenliğini sağlamak amacıyla TÜRKAK akreditasyonuna sahip özel bir laboratuvar (Delta Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.) aracılığıyla yürütülen taramalarda şu gelişmeler kayda geçti: İlk Test Sonuçları: Yapılan ilk taramalarda 171 personelin uyuşturucu ve uyarıcı madde test sonucu pozitif olarak tespit edildi. İkinci Ölçümler: Soruşturma dosyasına giren tutanaklara göre, ilk aşamada pozitif çıkan 171 kişiden 42'sinin daha sonra yapılan tekrarlı testlerinde değerlerin negatif seviyeye düştüğü bildirildi. İşten Çıkarmalar ve İstifalar: Süreç kapsamında ilk etapta pozitif sonuç alınan 50 çalışanın işine son verilirken, test vermeyi reddeden yaklaşık 50 personelin ise görevinden istifa ettiği öne sürüldü.