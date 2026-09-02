STK’lar etkinliğini küresel ölçeğe taşımalı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Fatih'te İletişim Platformu ev sahipliğinde düzenlenen "İletişim Buluşmaları" programına katıldı. Burada "Türkiye'de STK'ların Gelecek Tasavvuru ve Toplumla İletişimi" başlıklı bir konuşma yapan Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir, kurumsal yapıları olması ve birbirleriyle daha sağlıklı ilişkiler kurması için bir mücadelenin içinde olduklarını söyledi.

Erdoğan, gelişmiş bir toplumda siyasetin sivilleşmesinin esas olduğunu belirterek, AK Parti'nin 25. kuruluş yılını kutladığını, partinin ikinci 25. yılında nelerle ilgilenmesi gerektiğini STK'ların belirleyeceğini anlattı. Türkiye'deki sivil toplumun uluslararasılaşması ve etkinliğini küresel ölçeğe taşıması gerektiğini aktaran Erdoğan, kadınların STK kurmasını ve örgütlenmesini sağlayacak çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Din adamlarının sosyal medya polemiklerine de dikkat çeken Erdoğan, "Bu atışmaların kime ne faydası oluyor?" ifadesini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör