Taşınmayan çöpe 34 milyon ödemişler

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen araç ve iş makinesi kiralama ihalesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli tespitlere ulaşıldı. Başsavcılığın soruşturma dosyası kapsamında incelenen, "Katı Atıkların Toplanması, Taşınması ve Genel Temizlik Hizmetlerinde Kullanmak Üzere Şoförsüz Araç ve İş Makinesi Kiralanması Hizmet Alım İşi" ihalesine ilişkin bilirkişi incelemeleri tamamlandı.

34 MİLYON ZARAR

25 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunda, Arvento Mobil Sistemler Şirketinden temin edilen araç takip sistemi kayıtları; Bolu Belediyesinden alınan çöp döküm sahası kayıtları ve aylık puantaj cetvelleriyle yapılan karşılaştırma ve teknik inceleme sonucu, bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve bu kayıtlar üzerinden yüklenici firmaya ödeme yapıldığı değerlendirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğünce düzenlenen 19 ayrı hak ediş kapsamında MCY-Yeşilçam İş Ortaklığına fiyat farkı ve KDV dahil 34 milyon 288 bin 376 lira 61 kuruş fazla ve yersiz ödeme yapıldı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu tespitler üzerine 23 şüpheli hakkında adli işlem kararı verildi. Şüpheliler arasında bulunan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başka bir soruşturma kapsamında tutuklu olması nedeniyle, 22 şüpheli hakkında 12'si 10'u da belediye çalışanı de çalıştığı bildirildi. Aralarında eski Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın ve Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin'in de bulunduğu 10 belediye çalışanı ile belediye ile iş yapan 8 farklı şirketin 12 yetkilisi gözaltına alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör