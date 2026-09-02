Trabzon’a raylı sistem geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nin ilk etabı için kazma vuruldu.

Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen temel atma töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile çok sayıda davetli ve binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti Gen. Bşk. Yrd. Mustafa Şen, AK Parti Trabzon milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Makyol Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Faruk Özak ile eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı.

Kalyon İnşaat ile Makyol İnşaat ortaklığınca hayata geçirilecek projenin ilk etabı şehir merkezinden geçerek Trabzon Havalimanı'na 26 dakikada ulaşacak. 16.2 kilometrelik hatta 16 istasyon yer alacak. Projenin, trafik yoğunluğunu da büyük ölçüde rahatlatması bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör