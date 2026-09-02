Üsküdar Belediyesi'ne usulsüzlük soruşturması: 2 şüpheli gözaltına alındı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Üsküdar Belediyesi’ne usulsüzlük soruşturması: 2 şüpheli gözaltına alındı
Leyla Yıldız

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Üsküdar Belediyesi’ne usulsüzlük soruşturması: 2 şüpheli gözaltına alındı

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Üsküdar Belediyesi’ne usulsüzlük soruşturması: 2 şüpheli gözaltına alındı

"RÜŞVET, İRTİKAP VE ÖRGÜT KURMA"

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı F.D, Başkan Danışmanı U.M, Özel Kalem A.K, Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ve ilgili birim amirleri ile personelin yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptıkları yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ile bazı şüphelilerin ifadeleri üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Son dakika... Üsküdar Belediyesi'ne rüşvet operasyonundan ilk görüntüler | Video

KRİPTOLU E-POSTA İLETİŞİM AĞI TESPİT EDİLDİ

Üsküdar Belediyesi'nce yapı ruhsatı verilmesi sürecinde herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen belediye iştiraki Kent AŞ görevlilerinin, kriptolu-kapalı devre e-posta üzerinden oluşturulan iletişim ağı ile ada parsel bazlı renklendirmeler yaparak hazırlanan Excel tablosuyla Üsküdar Belediyesi personelini talimatlandırmak suretiyle yapı ruhsatı verilmesi sürecini koordine ettiği belirlenmişti.

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Üsküdar Belediyesi’ne usulsüzlük soruşturması: 2 şüpheli gözaltına alındı

MÜTEAHHİTLER ARASINDA PARAVAN DANIŞMANLIK HİZMETİ

MASAK verilerine göre, Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplamda 1 milyon 78 bin 870 lira bedelli çok sayıda paravan nitelikte "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmelerle 361 milyon 392 bin 264 liranın Üsküdar Belediyesi ve iştiraki Kent AŞ içerisindeki çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gayriresmi olarak yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden icbar suretiyle elde edildiği tespit edilmişti.

Üsküdar Belediyesi’ne usulsüzlük soruşturması: 2 şüpheli gözaltına alındı

ELDEN DOLAR İLE RÜŞVET

Toplam inşaat hacminin büyük olması halinde Dedetaş'ın danışmanı U.M. ve Kent AŞ Genel Müdürü N.A. koordinasyonunda müteahhitlerden elden dolar üzerinden rüşvet alındığı, rüşvet karşılığı mevzuata aykırı olmasına rağmen iskan ruhsatları verilirken paranın Üsküdar Belediye binasında Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M'ye parça parça teslim edildiği HTS, baz verileri ve şüpheli ifadeleriyle belirlenmişti.

Yapılan çalışma ve tespitlerin ardından 29 Temmuz'da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan 6 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

Şüphelilerden Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, özel kalem Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi Adem Altıntaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

#SİNEM DEDETAŞ #ÜSKÜDAR #ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

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