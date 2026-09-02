Yeni adli yıl başladı

2026-2027 Adli Yılı, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki heyetin Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Merkezi açılış töreni İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBB Başkanı Erinç Sağkan, yüksek yargı mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, yargı bağımsızlığının önemine dikkat çekerek "Adalet güçlü olanın değil, haklı olanın yanında olur" dedi.

Yargılamaların zamanında tamamlanması gerektiğini belirten Kerkez, "Geciken adalet, adalet değildir" ifadelerini kullandı. Yapay zekâ konusunda ise "Teknoloji insanın yerinde değil, insanın yanında olmalıdır" diye konuştu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan hukuk devleti vurgusu yaparak "Adalet; yargı kararının verilmesi kadar, uygulanmasıyla varlık kazanır" dedi. Tutuklama ve adli kontrol tedbirlerinin ölçülü uygulanması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise vatandaşların yargıdaki gecikmelere ilişkin başvurabileceği "Alo Adalet 135" sisteminin hizmete alınacağını açıkladı. Yılmaz, terörün Türkiye'ye ekonomik maliyetinin "en az 2,3 trilyon dolar" olduğunu söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör