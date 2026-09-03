20 kayıptan birinin naaşı bulundu

KKTC'NİN Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kaybolan 20 kişiden birinin cenazesine ulaşıldığı bildirildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin alabora olması nedeniyle kaybolan 20 kişiden birinin cenazesine ulaşıldığını açıkladı.Üstel, 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderildiğini, arama çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti. arama kurtarma çalışmaları 4. günde de aralıksız sürdü. TCG IŞIN'ın yürüttüğü ön taramaların ardından, yüksek teknolojisi ve "Daima Umut Var" mottosuyla bilinen Denizaltı Arama Kurtarma Gemisi TCG ALEMDAR da kayıplara ulaşmak ve kara kutuyu çıkarmak üzere bölgede devreye girdi. İki geminin beraber yürüttüğü çalışmalarda enkaza ulaşıldı. Zorlu deniz koşullarına rağmen taranmayan tek bir nokta bile bırakmamak adına ekipler teyakkuza geçmiş durumda. Kayıplara ulaşılması ve batığın tam konumunun netleştirilmesi amacıyla yürütülen operasyonlara, TCG IŞIN'ın ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Denizaltı Arama Kurtarma Gemisi TCG ALEMDAR da dahil edildi.

KAZA SONRASI İLK SEFER:

KKTC'nin Girne açıklarında yaşanan deniz otobüsü faciasının ardından durdurulan Girne-Taşucu seferleri yeniden başladı. İlk seferde 167 yolcu Mersin'e gelirken, facianın ardından deniz otobüsünü tercih eden yolcular alınan güvenlik önlemlerini anlattı. Kazaya karışan deniz otobüsüne daha önce bilet alan profesyonel yüzücü ve cankurtaran Alper Tombak "Keşke o gemiye binseydim. En azından 3-4 kişiyi kurtarabilirdim" dedi.



Ali Rıza AKBULUT-Rıza AÇIKGÖZ- Murat KARAMAN-Ali ALTUNTAŞ-Ziya RAMOĞLU-Bekir COŞKUN/ SABAH

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