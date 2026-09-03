ADASO Başkanı Zeki Kıvanç duyurdu: Adana’nın 8 aylık ihracatı 2,24 milyar dolara ulaştı!

Başkan Kıvanç, Adana'nın ihracatındaki artışın sürdürülebilir üretim ve ihracat açısından önemli bir gösterge olduğunu vurgulayarak, "Sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın karşı karşıya kaldığı maliyet baskılarına, küresel ticaretteki belirsizliklere ve rekabet koşullarındaki zorluklara rağmen ihracatımızdaki güçlü yükselişi son derece kıymetli buluyoruz. Adana'nın üretim ve ihracat kapasitesini daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

IRAK İLK SIRADA YER ALIYOR

Adana'nın ihracat yaptığı ülkeler arasında Ağustos ayında Irak'ın ilk sırada yer aldığını belirten Başkan Kıvanç, "Ağustos ayında Adana'dan en fazla ihracat 31 milyon 500 bin dolar ile Irak'a gerçekleştirildi. Irak'ı 23 milyon 300 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri ve 19 milyon 100 bin dolar ile Fransa takip etti. Bu tablo, Adana ihracatının farklı coğrafyalara yayılan güçlü bir pazar yapısına sahip olduğunu göstermektedir" diye konuştu.