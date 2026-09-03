Akıncı TİHA'dan nefes kesen başarı: Hedefi tam isabetle vurdu!

AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), LGK-82 Lazer Güdüm Kiti ve GÖZDE Güdüm Kiti ile hedefi tam isabetle vurdu.

Akıncı TİHA’dan nefes kesen başarı: Hedefi tam isabetle vurdu!

Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), yeni bir başarıya daha imza attı.

Akıncı TİHA’dan nefes kesen başarı: Hedefi tam isabetle vurdu!

Atışlarda ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 Lazer Güdüm Kiti ve TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN tarafından üretilen GÖZDE Güdüm Kiti kullanıldı. İki atışta da belirlenen hedefler tam isabetle vuruldu.

Akıncı TİHA’dan nefes kesen başarı: Hedefi tam isabetle vurdu!


Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın LGK-82 Lazer Güdüm Kiti ve GÖZDE Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği mühimmat atış testlerine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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#ASELSAN #SELÇUK BAYRAKTAR

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