Bakan Göktaş: Şehit ve gazi çocuklarımızı eğitim hayatı boyunca desteklemeye devam ediyoruz!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Eğitimden sosyal haklara kadar şehit ve gazi çocuklarımıza çok kapsamlı imkanlar sunuyor, onları eğitim hayatları boyunca kesintisiz olarak desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde yürütülen uygulama kapsamında özel okullarda toplam öğrenci sayısının en az yüzde 3'ü oranında şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar için ücretsiz kontenjan hakkı sunuluyor.
ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA ÖZEL OKULLARDA TAM DESTEK
Bu kapsamda şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocukların 2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okumalarına yönelik başvuru ve yerleştirme işlemleri, MEB tarafından hazırlanan modül üzerinden gerçekleştirildi. Tercihte bulunan 1969 öğrenciden 1952'si tercihlerinden birine yerleşti. Başvuran adayların yüzde 99,08'i tercihlerinden birine girdi. Adayların yüzde 82'si ilk tercihine, yüzde 97'si ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.
İlk aşamada yerleşemeyen 17 öğrencinin de il milli eğitim müdürlüklerince boş kontenjanlara yerleştirilmesiyle başvuruların tamamı karşılanmış olacak.
KAYITLAR 7 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK
Yerleştirilen öğrencilerin ücretsiz okuma haklarından yararlanabilmeleri için 7 Eylül'e kadar ilgili özel okula kayıt yaptırmaları gerekiyor. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler haklarından vazgeçmiş sayılacak. Süreç kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, servis ücreti hariç yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve uluslararası diploma programları gibi hizmetlerden öğrenim süreleri boyunca ücretsiz yararlanabilecek.
Yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar 8 Eylül'de e-Okul üzerinden yayımlanacak. Bu kontenjanlara yapılacak ücretsiz yerleştirme işlemleri ise özel okullarca tamamlanacak.