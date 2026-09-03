Bakan Göktaş: Şehit ve gazi çocuklarımızı eğitim hayatı boyunca desteklemeye devam ediyoruz!

"DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARINI EVLATLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN SEFERBER ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yerleştirme sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin evlatları ile devletimizin kanatları altındaki tüm yavrularımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması temel önceliğimizdir. Eğitimden sosyal haklara kadar şehit ve gazi çocuklarımıza çok kapsamlı imkanlar sunuyor, onları eğitim hayatları boyunca kesintisiz olarak desteklemeye devam ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını evlatlarımızın geleceği için seferber etmeyi sürdürüyoruz. Sonuçların tüm evlatlarımıza ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyor, çocuklarımıza yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum."

Yerleştirmenin MEB altyapısıyla yürütüldüğünü belirten Göktaş, e-Okul modülüyle sürece destek veren MEB'e ve il müdürlüklerine teşekkür ederek iki bakanlığın güçlü işbirliği sayesinde sürecin tamamlandığını belirtti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör