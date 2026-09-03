Bakan Gürlek, HSK Genel Kuruluna başkanlık etti!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, HSK Genel Kurulu, Kurul binasında Gürlek başkanlığında toplandı. Toplantıda, yargı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmalar ile HSK'nın gündeminde yer alan konular ele alındı.