Bakan Uraloğlu'ndan "Sıfır Atık" açıklaması: "Kalkınma vizyonunun bir parçası"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları Samsun Çalıştayı Sonuç Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Vakfı 'nın "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" mottosuyla Türkiye genelinde yürüttüğü çalışmaların Samsun ayağının sonuçlarını değerlendirdi.

Sürecin yerelden ulusala uzanan ve sahadan politika üreten bir model olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Samsun'un bu belgesi, 81 ile yayılacak çalıştay zincirlerinin güçlü halkalarından biri olacaktır." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde, Samsun Valiliğinin himayesinde 255 katılımcı ve 14 tematik masayla gerçekleştirilen Samsun Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı'nda kentin israf, atık, çevre ve iklim önceliklerinin ortak akılla masaya yatırıldığını belirten Uraloğlu, çalışmanın Samsun İl Sıfır Atık Hedef Belgesi'ne dönüştürüldüğünü söyledi.

ULAŞIMDA NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Emine Erdoğan öncülüğünde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi'ni yalnızca çevre hassasiyeti olarak değil, ekonomik dayanıklılık ve kalkınma vizyonunun da bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Sıfır Atık Vakfı ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında ulaştırma projelerinde atık yönetiminin geliştirilmesi, inşaat ve bakım süreçlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının artırılması, liman, havalimanı ve istasyonlarda sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaşım sektörü, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 21'ini oluşturarak dünyada üçüncü, yüzde 17,6'lık payıyla Türkiye'de ise ikinci sıradadır. İşte bu bilinçle 'Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası'nı tüm ulaşım modlarını kapsayacak şekilde yürütüyoruz. Avrupa Birliği mali işbirliğiyle desteklenen bu proje kapsamında emisyon modellemeleri yapıyor, farklı senaryolara göre projeksiyonlar oluşturuyor ve 2053 net sıfır emisyon hedefimize kararlı adımlarla ilerliyoruz"

Uraloğlu, proje kapsamında kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolunun mevcut durumunun analiz edildiğini, araç sayısı, yakıt türü ve emisyonlara ilişkin projeksiyonlar hazırlandığını belirtti.