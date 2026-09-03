DEAŞ operasyonunda polise saldırı: Şüpheli etkisiz hale getirildi!

İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.