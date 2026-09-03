DEAŞ operasyonunda polise saldırı: Şüpheli etkisiz hale getirildi!
İstanbul Valiliği, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. İsimli şahsa operasyon düzenlendiğini duyurdu. Şüpheli ekiplere ateş açarken, şahıs etkisiz hale getirildi. Olayda 1 kişi ise yaralandı.
İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.
Şüphelinin görevli polislere ateş açması üzerine karşılık verildiği ve şüpheli Berkan Ç.'nin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Olayda 1 kişi de yaralanırken, tahkikat sürüyor.