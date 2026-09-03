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  • FİLO Jet’in geçmişi mercek altında: 13 hissedarı ortaya çıktı! Meğer 13 yıl önce de su alarak...

FİLO Jet’in geçmişi mercek altında: 13 hissedarı ortaya çıktı! Meğer 13 yıl önce de su alarak...

Girne açıklarında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin ise kayıp olarak arandığı FİLO JET faciasına ilişkin soruşturma sürüyor. Geminin geçmişi ve sahibi Filo Denizcilik’in ortaklık yapısı yeniden gündemde. Eski adı IRIS JET olan geminin 2013 yılında da Taşucu-Girne hattında kaza geçirdiği ve su aldığına ilişkin mahkeme ve resmi kayıtlara yansıyan bilgiler dikkat çekiyor. İşte detaylar...

FİLO Jet’in geçmişi mercek altında: 13 hissedarı ortaya çıktı! Meğer 13 yıl önce de su alarak...
MURAT KARAMAN Ali ALTUNTAŞ Ziya RAMOĞLU

Türkiye ile KKTC arasında yolcu taşımacılığı yapan yüksek hızlı yolcu gemisinin batması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken, 19 kayıp kişi ise aranıyor. Kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma sürerken, FİLO JET'in geçmişine ilişkin dikkat çekici ayrıntılar da gündeme geldi. Geminin eski adının IRIS JET olduğu geminin IMO 8962034 kimlik numarası ile seferlerine devam etiği öğrenildi.

FİLO Jet’in geçmişi mercek altında: 13 hissedarı ortaya çıktı! Meğer 13 yıl önce de su alarak...

SATIŞA ÇIKARILDI, SATILMAYINCA SEFERLERE DEVAM ETTİ

Facianın ardından gündeme gelen bir diğer iddia ise FİLO JET'in kaza yapan deniz otobüsünün bir süre önce satışa çıkarıldığı yönünde. İddiaya göre gemi satışa sunuldu ancak alıcı bulunamayınca işletilmeye devam edildi. Öte yandan geminin geçmişinde yalnızca 2013 yılındaki kaza değil, farklı dönemlerde yaşandığı ileri sürülen başka olaylar ve teknik incelemelere ilişkin kayıtların da bulunduğu belirtiliyor.

FİLO Jet’in geçmişi mercek altında: 13 hissedarı ortaya çıktı! Meğer 13 yıl önce de su alarak...

FİLO DENİZCİLİK'İN ORTAKLIK YAPISI DİKKAT ÇEKİYOR

FİLO JET'in işletmecisi olan Filo Gemi Acentalığı Lojistik ve Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi, diğer adıyla Filo Denizcilik, facianın ardından mercek altına alındı. 2013 yılında kurulduğu belirtilen şirketin Türkiye'deki faaliyetlerinin merkezi Mersin olarak gösterilirken, denizcilik faaliyetleri kapsamında İMEAK Deniz Ticaret Odası bünyesinde de kayıtlarının bulunduğu ifade ediliyor. FİLO JET'e ait deniz otobüsünün Türkiye'deki İMEAK Deniz Ticaret Odası kayıtlarında IMO 8962034 numarasıyla, KKTC bayraklı ve yabancı gemi armatörü kategorisinde yer aldığı öğrenildi.

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FİLO Jet’in geçmişi mercek altında: 13 hissedarı ortaya çıktı! Meğer 13 yıl önce de su alarak...

İŞTE FİLO JET'İN13 HİSSEDARI

Şirketin ortaklık yapısına ilişkin kamuoyuna yansıyan belgelerde 13 hissedarın ismi bulunuyor. Filo Denizcilik'in hissedarları Ali Özdülger olarak görülürken diğer hissedarlar ise Harun Erhun, Hüseyin Şengün, Mehmet Can Dönüş, Pembe Toygar, Ramazan Akyüz, Süleyman Dilek, Yakup Dilek, Fadime Kural, Serdar Akyüz, Sadık Akyüz, Saim İlkılıç ve Ramazan Bilgin olarak yer alıyor. Şirketin kuruluş sürecinde Yakup Dilek isminin öne çıkan kurucu ortaklardan biri olduğu belirtilirken, Ali Özdülger ise direktör-hissedar olarak gösteriliyor. Hissedarların büyük bölümünün KKTC'de ikamet ederken, bir hissedar ise Türkiye'de ikamet ediyor.

FİLO Jet’in geçmişi mercek altında: 13 hissedarı ortaya çıktı! Meğer 13 yıl önce de su alarak...

YÖNETİCİ VE MÜRETTEBAT TUTUKLU

FİLO JET faciasının ardından şirketin direktör-hissedarı Ali Özdülger ile birlikte geminin kaptanı, kaptan yardımcısı, baş makinisti, makinist yardımcısı ve dört mürettebat Girne'de tutuklu bulunuyor.

MERSİN-GAZİMAĞUSA HATTI DA BULUNUYOR

FİLO Denizcilik'in faaliyet alanı yalnızca Taşucu-Girne hattıyla sınırlı değil. Şirketin resmi internet sitesinde FİLO JET'in Mersin-Gazimağusa arasında da yolcu taşımacılığı yaptığı görülüyor.

FİLO Jet’in geçmişi mercek altında: 13 hissedarı ortaya çıktı! Meğer 13 yıl önce de su alarak...

2013'TEKİ KAZA YENİDEN GÜNDEMDE

FİLO JET faciasının ardından geminin geçmişte yaşadığı kazalarda gündeme geldi. Geminin 2013 yılında Taşucu-Girne hattında çalıştığı sırada o dönemde su alma kazası geçirdiği ve sonrasında onarıldığın ortaya çıktı. Geminin bu kazanın ardından iki kez yama yapılarak onarıldığı, son kazada ise darbenin daha önce yama yapılan bölgeden alındığı ve bu nedenle geminin su aldığı iddia edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MERSİN #GİRNE

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