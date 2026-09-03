FİLO Jet’in geçmişi mercek altında: 13 hissedarı ortaya çıktı! Meğer 13 yıl önce de su alarak...

İŞTE FİLO JET'İN13 HİSSEDARI Şirketin ortaklık yapısına ilişkin kamuoyuna yansıyan belgelerde 13 hissedarın ismi bulunuyor. Filo Denizcilik'in hissedarları Ali Özdülger olarak görülürken diğer hissedarlar ise Harun Erhun, Hüseyin Şengün, Mehmet Can Dönüş, Pembe Toygar, Ramazan Akyüz, Süleyman Dilek, Yakup Dilek, Fadime Kural, Serdar Akyüz, Sadık Akyüz, Saim İlkılıç ve Ramazan Bilgin olarak yer alıyor. Şirketin kuruluş sürecinde Yakup Dilek isminin öne çıkan kurucu ortaklardan biri olduğu belirtilirken, Ali Özdülger ise direktör-hissedar olarak gösteriliyor. Hissedarların büyük bölümünün KKTC'de ikamet ederken, bir hissedar ise Türkiye'de ikamet ediyor.

YÖNETİCİ VE MÜRETTEBAT TUTUKLU FİLO JET faciasının ardından şirketin direktör-hissedarı Ali Özdülger ile birlikte geminin kaptanı, kaptan yardımcısı, baş makinisti, makinist yardımcısı ve dört mürettebat Girne'de tutuklu bulunuyor. MERSİN-GAZİMAĞUSA HATTI DA BULUNUYOR FİLO Denizcilik'in faaliyet alanı yalnızca Taşucu-Girne hattıyla sınırlı değil. Şirketin resmi internet sitesinde FİLO JET'in Mersin-Gazimağusa arasında da yolcu taşımacılığı yaptığı görülüyor.