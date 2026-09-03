FİLO Jet’in geçmişi mercek altında: 13 hissedarı ortaya çıktı! Meğer 13 yıl önce de su alarak...
Girne açıklarında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin ise kayıp olarak arandığı FİLO JET faciasına ilişkin soruşturma sürüyor. Geminin geçmişi ve sahibi Filo Denizcilik’in ortaklık yapısı yeniden gündemde. Eski adı IRIS JET olan geminin 2013 yılında da Taşucu-Girne hattında kaza geçirdiği ve su aldığına ilişkin mahkeme ve resmi kayıtlara yansıyan bilgiler dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Türkiye ile KKTC arasında yolcu taşımacılığı yapan yüksek hızlı yolcu gemisinin batması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken, 19 kayıp kişi ise aranıyor. Kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma sürerken, FİLO JET'in geçmişine ilişkin dikkat çekici ayrıntılar da gündeme geldi. Geminin eski adının IRIS JET olduğu geminin IMO 8962034 kimlik numarası ile seferlerine devam etiği öğrenildi.
SATIŞA ÇIKARILDI, SATILMAYINCA SEFERLERE DEVAM ETTİ
Facianın ardından gündeme gelen bir diğer iddia ise FİLO JET'in kaza yapan deniz otobüsünün bir süre önce satışa çıkarıldığı yönünde. İddiaya göre gemi satışa sunuldu ancak alıcı bulunamayınca işletilmeye devam edildi. Öte yandan geminin geçmişinde yalnızca 2013 yılındaki kaza değil, farklı dönemlerde yaşandığı ileri sürülen başka olaylar ve teknik incelemelere ilişkin kayıtların da bulunduğu belirtiliyor.
FİLO DENİZCİLİK'İN ORTAKLIK YAPISI DİKKAT ÇEKİYOR
FİLO JET'in işletmecisi olan Filo Gemi Acentalığı Lojistik ve Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi, diğer adıyla Filo Denizcilik, facianın ardından mercek altına alındı. 2013 yılında kurulduğu belirtilen şirketin Türkiye'deki faaliyetlerinin merkezi Mersin olarak gösterilirken, denizcilik faaliyetleri kapsamında İMEAK Deniz Ticaret Odası bünyesinde de kayıtlarının bulunduğu ifade ediliyor. FİLO JET'e ait deniz otobüsünün Türkiye'deki İMEAK Deniz Ticaret Odası kayıtlarında IMO 8962034 numarasıyla, KKTC bayraklı ve yabancı gemi armatörü kategorisinde yer aldığı öğrenildi.