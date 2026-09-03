İş vaadiyle pedofili ağı

CHP'li Muhittin Böcek'in Antalya'da kurduğu pedofilik fuhuş ağında mide bulandıran yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada geçtiğimiz gün yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. 11 genç kadının mağdur ifadesi dosyaya girdi. Müştekimağdur ifadelerine göre, Böcek'in 17 yaşındaki kız çocuğu ve kardeşiyle 3 bin dolar karşılığında Konyaaltı'ndaki bir evde grup ilişki yaşadığı iddia edildi.

'TUĞÇE GÜNEY ORGANİZE ETTİ'

Fuhuş çarkını organize eden isim ise Antalya Büyükşehir Belediyesinden çıktı. İtirafçı, Tuğçe Güney'in ismini verdi. Mağdur kız şu ifadeleri kullandı: "Ben ve kardeşim Alvina, Konyaaltı'ndaki evde Muhittin Böcek'le grup olarak ilişkiye girdik. Biz oryantal kıyafetle dans ederken üzerimize yaklaşık 3.000 dolar para takıldı. Ekstra ödeme almadık."





BÖCEK'TEN İĞRENÇ İFADELER

Böcek'in 17 yaşındaki çocuğa ilişki öncesi "Sen kaç yaşındasın, 16 yaşında gibi görünüyorsun, çocuk gibi olman hoşuma gitti" dediği ve estetik yaptırmasını engellediği iddia edildi. CHP'li Böcek'in fuhuş ağına hizmet eden isimlerin istismar edilen genç kadına "Hamile kal hayatını yaşa" diye akıl verdiği öne sürüldü. Genç kadına, "Kafana takma, ayda bir anca çağırır seni. Artık hayatın değişecek. Hatta hamile kalmaya çalış, seni yurt dışına gönderir, Melek hamile kaldı hayatı değişti" dendiği ifade edildi.

HAYATIN DEĞİŞİR DAYATMASI

"Hamile kaldı, hayatını yaşadı" denilen ismin ise Muhittin Böcek'in Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde sevgilisi olduğu öne sürülen Melek Kurukama olduğu belirtiliyor. Böcek'in Kurukama'yı özel üniversitedeki eğitiminden sonra belediyede memur yaptığı, Audi A4 marka lüks otomobil, ev ve Rolex hediye ettiği ortaya çıkmıştı. Kurukama verdiği ifadede Böcek'le aralarındaki ilişkiyi doğrulamıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör