Kilit ortaklık

Dünya basını önceki gün Bişkek'te gerçekleşen Başkan Erdoğan-Putin zirvesine odaklandı. İsrail Ankara-Moskova yakınlaşmasının yeni adresini "bir sonraki hedef" diyerek duyurdu. Akkuyu'nun ardından yeni nükleer santraller için iş birliği mesajı Tel Aviv'de alarm yaratırken, Putin'in "Türkiye ayrıcalıklı ortağımız" çıkışı Ankara'nın Moskova nezdindeki stratejik ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi. AP ayrıca Başkan Erdoğan'ın Türkiye-Rusya ilişkilerinin "daha önceki herhangi bir dönemden çok daha ileri bir seviyede" olduğunu söylediğine dikkat çekti.

ABD basınından Washington Post da görüşmeyi aynı çerçevede ele alırken, özellikle Putin'in Ankara-Moskova ilişkilerine yönelik dikkat çekici tanımlamasını öne çıkardı. Haberde Putin'in Türkiye'yi Rusya'nın "ayrıcalıklı ortaklarından biri" olarak nitelendirmesi dikkat çekti. Yunanistan merkezli Banking News ise görüşmeyi "Putin-Erdoğan görüşmesi: Türkiye Rusya'nın ayrıcalıklı ortağı, Akkuyu'dan sonra yeni nükleer santraller geliyor" başlığıyla verdi. Haberde Moskova'nın Ankara ile ilişkilerine verdiği önem ön plana çıkarıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör