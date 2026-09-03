Kirli pazarlık kameraya yakalandı

Edirne'de müteahhitlik yapan Nazmi Özçelik (71), geçen 23 Ağustos'ta polise başvurarak, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar'ın 17 Ağustos'ta telefonla arayıp, kendisini imar komisyonu başkanı olarak tanıtarak, ruhsat sorununu çözebileceğini söylediğini öne sürdü. Aynı gün Edirne Adliyesi önündeki bir kafede buluştukları Yağcılar'ın, sorunu çözmek için 200 bin euro istediğini, parayı da Bulgaristan'da alacağını söylediğini belirtti.

TEKNİK TAKİBE ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturmada, Yağcılar teknik ve fiziki takibe alındı. Ardından Özçelik'e, üzerinde kamera ve kayıt cihazı bulunan bir çanta takılarak, seri numaraları alınmış paralar bir zarf içinde teslim edildi. Önceki gün, Üç Şerefeli Cami'de Yağcılar'la buluşan Özçelik, yaklaşık 10 dakika süren görüşmenin ardından, paraları teslim etti. Rüşveti alan Yağcılar, camiden ayrıldığı sırada bölgede önlem alan polisler, suçüstü yakaladı. Ev ve avukatlık ofisinde yapılan aramalarda 4 bilgisayar, 2 defter ve bazı evraklara el konulan Yağcılar'ın mal varlığı hareketleri de MASAK tarafından incelenecek. Rüşvet alışverişi, görüntüle olarak da kaydedildi. Emniyete götürülen ve ifade işlemleri süren Yağcılar'ın, İmar Komisyonunda değil, Plan Bütçe Komisyonunda görevli olduğu ortaya çıktı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör