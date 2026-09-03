Şaibeli seçim yeniden yapılacak

Üsküdar Belediyesi'nde CHP'li Başkan Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in CHP'li meclis üyelerini açıkça tehdit ettiği şaibeli başkan vekilliği seçimi mahkemeden döndü. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, CHP'li Sibel Tan Çetinkaya'nın şaibeyle kazandığı 5 Ağustos 2026 tarihli ve 76 sayılı meclis kararıyla gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimine ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Karara yapılan itiraz da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. İstanbul Valiliği yeni seçimin 5 Eylül'de yapılacağını açıkladı. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir gözaltına alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör