Seferihisar’daki rüşvet çarkı deşifre oldu

İzmir'de 2 ay önce Tuğçe Güney yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in, etkin pişmanlıktan yararlanan makam şoförü Aykan Dalbudak, rüşvet çarkını deşifre etti. Başkan Yetişkin'in yönlendirmesiyle müteahhitlik ve emlakçılık yapan Mehmet Ersay, Zeki Seyyar, Umut Peköz ve Akın Emre İldeniz'den aldığı poşetler dolusu rüşveti, Başkan'a makamında ve makam aracında teslim etmesini, yer ve zaman bilgileriyle, detaylı olarak anlattı.

SEVGİLİYE ARAÇ

Mart 2026'da Başkan Yetişkin'in makamında verdiği 100 gramlık külçe altını Kemeraltı'nda bozdurup, 100 bin TL'sini Sultan Acar'a Folkart Vega'daki evinde teslim ettiğini, kalanını aynı akşam Yetişkin'e verdiğini söyleyen Dalbudak, "Acar ile Yetişkin arasında özel bir ilişki vardı. 18 Nisan 2025'te Antalya'ya fuara götürdüğüm Yetişkin'in talimatıyla, belediyenin makam aracıyla Sultan Acar'ı havalimanından aldırıp, Serik'teki bir otele götürdüm. Daha sonra Yetişkin ile Acar'ı aynı makam aracıyla Muğla Akyaka'daki bir otele tatile götürdüm. Yetişkin'i birkaç kez de makam aracıyla Acar'ın evine bıraktım" dedi.



OĞLUNUN UYUŞTURUCU VİDEOSU

İKİ yıl önce Yetişkin'in mandalina bahçesinde bulunduğumuz sırada Yetişkin'in telefonuna, oğlu İbrahim Hakkı Yetişkin'in uyuşturucu benzeri bir madde kullandığı görülen bir video geldi. Yetişkin, Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ı çağırdı. Pehlivan bir ay sonra makam aracında "video işini hallettiğini, yayılmayacağını" söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör