Silivri'de endişeli bekleyiş devam ediyor: ALSU Gemisi'nde tutulan 9 kişi adliyeye sevk edilecek

2 Eylül'de saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki ALSU isimli tanker ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Kaza sonrası 11 dakikada batan ve içerisinde bulunan 10 mürettebattan haber alınamayan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce oluşturulan kriz merkezinde çalışmalar anlık olarak takip edilirken, çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Silivri Belediyesi ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve bir de denizin altında arama yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait gemi de destek veriyor.

AİLELERİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Denizde yürütülen çalışmalar gece boyu devam ederken, İstanbul Valiliği tarafından Kriz çadırında Kaza sonrası iletişimin kesildiği mürettebatın ailelerinin endişeli bekleyişleri sürüyor. Silivri limanında oluşturulan kriz merkezine gelen kayıp yakınları, denizden gelecek haberleri bekliyor.

KAZA YAPAN VE DENİZDE BEKLETİLEN GEMİNİN HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

Kazaya karışan ASU gemisi denizde bekletilirken kaza sırasında demirli olarak bekletilen geminin alt kısmında bulunan sağ ön tarafından çarptığı noktada açıklık olup olmadığı dalgıçlar tarafından kontrolü yapılıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan kazaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. ALSU isimli gemiden bulunan 10 kişiden aşçı hariç 9 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. Gemi üzerinde alınan ifadelerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

MSB BÖLGEYE 1 İHA, 1 FIRKRATEYN, 2 GEMİ VE 1 HÜCUMBOT GÖNDERİYOR

Silivri'deki gemi kazasının ardından batan geminin enkazı hakkında açıklama yapan MSB, bölgeye 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbot gönderildiğini açıkladı.