SON DAKİKA | İBB’ye yeni dalga yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

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Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yeni dalga yolsuzluk operasyonunu yapıldı. Operasyonda üst düzey yönetici pozisyonunda olan çok sayıda kişi gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonun, daha önce İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu öğrenildi.Edinilen bilgilere göre operasyon kapsamında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantaları'ndan sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB Mali İşler eski Daire Başkanı Neslihan Vural ve Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.