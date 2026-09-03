Tolun tam isabet
ASELSAN'ın geliştirdiği TOLUN Derin Taarruz Mühimmat Ailesi, BAYRAKTAR AKINCI'dan gerçekleştirilen atış testlerinde farklı hedefleri tam isabetle vurdu. Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda 1 Eylül'de, 15'ten fazla ülkenin askeri yetkililerinin katılımıyla Güdüm Sistemleri Uluslararası Demo Faaliyeti düzenlendi. Etkinlikte TOLUN I, TOLUN F ve TOLUN P mühimmatları kullanıldı. TOLUN I konteyner hedefi tam isabetle vurdu. TOLUN F, çevresinde personel bulunan zırhlı personel taşıma aracına yönelik atışta kullanıldı. TOLUN P ise iki katlı beton binayı delerek hedeflenen kattaki unsurları imha etti. TOLUN ailesi, SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı ile hava platformlarına çoklu yüklenebiliyor ve tek sortide tek veya çoklu hedeflere eş zamanlı angajman sağlayabiliyor.
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