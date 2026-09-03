Tolun tam isabet

Tolun tam isabet
ASELSAN'ın geliştirdiği TOLUN Derin Taarruz Mühimmat Ailesi, BAYRAKTAR AKINCI'dan gerçekleştirilen atış testlerinde farklı hedefleri tam isabetle vurdu. Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda 1 Eylül'de, 15'ten fazla ülkenin askeri yetkililerinin katılımıyla Güdüm Sistemleri Uluslararası Demo Faaliyeti düzenlendi. Etkinlikte TOLUN I, TOLUN F ve TOLUN P mühimmatları kullanıldı. TOLUN I konteyner hedefi tam isabetle vurdu. TOLUN F, çevresinde personel bulunan zırhlı personel taşıma aracına yönelik atışta kullanıldı. TOLUN P ise iki katlı beton binayı delerek hedeflenen kattaki unsurları imha etti. TOLUN ailesi, SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı ile hava platformlarına çoklu yüklenebiliyor ve tek sortide tek veya çoklu hedeflere eş zamanlı angajman sağlayabiliyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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