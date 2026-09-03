Üsküdar Belediyesi'nde seçim öncesi büyük şok! 4 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın milyarlık rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından CHP'de büyük bir çözülme yaşandı. Mahkemenin usulsüzlükler nedeniyle iptal ettiği ve İstanbul Valiliği tarafından 5 Eylül'de yenilenmesine karar verilen kritik başkan vekilliği seçimi öncesi, CHP’li 4 meclis üyesi istifa ederek AK Parti saflarına geçti.
Üsküdar Belediyesi'nde, eski başkan Sinem Dedetaş'ın "rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak başkan vekili seçimi öncesinde CHP'li 4 meclis üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
"HİÇBİR BASKI, TEHDİT VE PAZARLIK İÇERİSİNDE BULUNMADIK"
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Tahsin Usta, dört meclis üyesi adına yaptığı açıklamada, kararlarının Üsküdar'a daha fazla hizmet etme amacı taşıdığını söyledi.
Aldıkları kararın kolay olmadığını ifade eden Usta, şöyle konuştu:
"Dört meclis üyesi arkadaşımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek gördüğümüz lüzum üzerine Üsküdar halkına daha fazla hizmet verebilmek amacıyla AK Parti'ye katılmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Zor bir dönem geçirdiğimizi biliyoruz. Bizim de vermiş olduğumuz kararın zor bir karar olduğunu biliyoruz."
Karar sürecine ilişkin herhangi bir baskı veya pazarlığın söz konusu olmadığını vurgulayan Usta, "Bu kararı verirken meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber şunu özellikle söylemek isterim ki hiçbir baskı altında kalmadık, hiçbir tehdit altında kalmadık ve hiçbir pazarlığın içerisinde bulunmadık. Amacımız Üsküdar'a daha fazla hizmet edebilmek ve bu çatı altında bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle bizi kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
ÖZDEMİR: ÜSKÜDAR ADINA HEYECANLI VE MUTLUYUZ
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de dört meclis üyesinin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üsküdar'ımız adına heyecanlıyız, mutluyuz" dedi.
Yeni katılan meclis üyelerinin farklı alanlarda önemli tecrübelere sahip olduğunu belirten Özdemir, "Biraz önce ilçe başkanımızın odasında kıymetli meclis üyelerimizle tanıştık. Hayatlarının uzun bir dönemini birçok farklı alanda başarıyla yürütmüş, toplumla bağ kurmuş ve güçlü bir geçmişe sahip isimler. İnşallah meclisteki seçimden sonra ilçemize hep birlikte hizmet etme imkânına sahip olacağız" diye konuştu.
Üsküdar'ın İstanbul açısından taşıdığı öneme dikkati çeken Özdemir, ilçeyi "küçük bir İstanbul'un özeti" olarak nitelendirdi.
Özdemir, "Üsküdar, İstanbul'un en kadim, en kıymetli ilçelerinden bir tanesi. İstanbul'un tüm sosyolojisini bir arada toplayan, tüm değerlerini kendi bünyesinde barındıran ve aslında küçük bir İstanbul'un özeti olan ilçemiz. İnşallah yeni dönemde bu katılımlarla birlikte daha da güçlü bir şekilde belediye meclisimizle, belediye yönetimimizle gayret edip çalışıp Üsküdar'ımızın ve Üsküdarlıların beklentisine cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.