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  • Üsküdar Belediyesi'nde seçim öncesi büyük şok! 4 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti

Üsküdar Belediyesi'nde seçim öncesi büyük şok! 4 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın milyarlık rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından CHP'de büyük bir çözülme yaşandı. Mahkemenin usulsüzlükler nedeniyle iptal ettiği ve İstanbul Valiliği tarafından 5 Eylül'de yenilenmesine karar verilen kritik başkan vekilliği seçimi öncesi, CHP’li 4 meclis üyesi istifa ederek AK Parti saflarına geçti.

Üsküdar Belediyesi’nde seçim öncesi büyük şok! 4 meclis üyesi CHP’den AK Parti’ye geçti
BARIŞ SAVAŞ

Üsküdar Belediyesi'nde, eski başkan Sinem Dedetaş'ın "rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak başkan vekili seçimi öncesinde CHP'li 4 meclis üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Üsküdar Belediyesi’nde seçim öncesi büyük şok! 4 meclis üyesi CHP’den AK Parti’ye geçti

"HİÇBİR BASKI, TEHDİT VE PAZARLIK İÇERİSİNDE BULUNMADIK"

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Tahsin Usta, dört meclis üyesi adına yaptığı açıklamada, kararlarının Üsküdar'a daha fazla hizmet etme amacı taşıdığını söyledi.

Aldıkları kararın kolay olmadığını ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"Dört meclis üyesi arkadaşımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek gördüğümüz lüzum üzerine Üsküdar halkına daha fazla hizmet verebilmek amacıyla AK Parti'ye katılmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Zor bir dönem geçirdiğimizi biliyoruz. Bizim de vermiş olduğumuz kararın zor bir karar olduğunu biliyoruz."

Karar sürecine ilişkin herhangi bir baskı veya pazarlığın söz konusu olmadığını vurgulayan Usta, "Bu kararı verirken meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber şunu özellikle söylemek isterim ki hiçbir baskı altında kalmadık, hiçbir tehdit altında kalmadık ve hiçbir pazarlığın içerisinde bulunmadık. Amacımız Üsküdar'a daha fazla hizmet edebilmek ve bu çatı altında bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle bizi kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesi’nde seçim öncesi büyük şok! 4 meclis üyesi CHP’den AK Parti’ye geçti

ÖZDEMİR: ÜSKÜDAR ADINA HEYECANLI VE MUTLUYUZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de dört meclis üyesinin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üsküdar'ımız adına heyecanlıyız, mutluyuz" dedi.

Yeni katılan meclis üyelerinin farklı alanlarda önemli tecrübelere sahip olduğunu belirten Özdemir, "Biraz önce ilçe başkanımızın odasında kıymetli meclis üyelerimizle tanıştık. Hayatlarının uzun bir dönemini birçok farklı alanda başarıyla yürütmüş, toplumla bağ kurmuş ve güçlü bir geçmişe sahip isimler. İnşallah meclisteki seçimden sonra ilçemize hep birlikte hizmet etme imkânına sahip olacağız" diye konuştu.

Üsküdar'ın İstanbul açısından taşıdığı öneme dikkati çeken Özdemir, ilçeyi "küçük bir İstanbul'un özeti" olarak nitelendirdi.

Özdemir, "Üsküdar, İstanbul'un en kadim, en kıymetli ilçelerinden bir tanesi. İstanbul'un tüm sosyolojisini bir arada toplayan, tüm değerlerini kendi bünyesinde barındıran ve aslında küçük bir İstanbul'un özeti olan ilçemiz. İnşallah yeni dönemde bu katılımlarla birlikte daha da güçlü bir şekilde belediye meclisimizle, belediye yönetimimizle gayret edip çalışıp Üsküdar'ımızın ve Üsküdarlıların beklentisine cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Üsküdar Belediyesi’nde seçim öncesi büyük şok! 4 meclis üyesi CHP’den AK Parti’ye geçti

"ÜSKÜDAR'IN GELECEĞİNİN HAYALİNİ KURAN BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞACAĞIZ"

Yerel yöneticilik tecrübesine de değinen Özdemir, belediyeciliğin şehrin geleceğine ilişkin bir vizyon ortaya koymayı gerektirdiğini söyledi.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Ben de belediye başkanlığı yapmış, yerel yöneticilik tecrübesi olan bir kişi olarak ifade etmek isterim ki; Üsküdar'da çocukları, gençleri, hanımefendileri gördüğünüzde onların geleceğine nasıl katkı sunabiliriz diye bir düşünceyi zihninizden geçirmiyorsanız siz orada iyi bir yönetici olamazsınız. Üsküdar'ın çocuklarının ülkenin geleceği adına çok iyi bir noktaya gelebilmesi için bir mücadeleye ortak olamıyorsanız aslında o şehri yönetemiyorsunuz."

Üsküdar'da ortak akıl ve istişareyle hareket edeceklerini belirten Özdemir, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve ilçenin yerel dinamikleriyle birlikte çalışarak tüm sokaklara ve hanelere hizmet götürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Üsküdar Belediyesi’nde seçim öncesi büyük şok! 4 meclis üyesi CHP’den AK Parti’ye geçti

"BU CESARETİ GÖSTERDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Dört meclis üyesine kararları dolayısıyla teşekkür eden Özdemir, "Ben bu cesareti gösterdikleri için, Üsküdar için bu kararı aldıkları için, Üsküdar'ın ve Üsküdarlıların geleceğine dokunmak ve iz bırakmak adına bu kararı aldıkları için kıymetli meclis üyelerimize sizlerin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti kampındaki sözlerini de hatırlatan Özdemir, "Cumhurbaşkanımız en son Sapanca'da gerçekleştirilen partimizin kampında, 'Biz her birimiz bu kitabın farklı farklı sayfalarıyız. Tek bir ciltte Türkiye kitabıyız, AK Parti kitabıyız' demişti. AK Parti'mizin birliğini oluşturan, farklılıklarıyla bu zenginliğimizi ortaya koyan tüm arkadaşlarımızın ortak gayretiyle AK Parti'miz inşallah hep birlikte daha da güçlü bir geleceğe hazırlanacak" diye konuştu.

Özdemir, Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kendi sınırları içerisindeki huzurun yanı sıra bölgesindeki birlik ve beraberliğe de katkı sunan bir konuma ulaştığını söyledi.

Üsküdar Belediyesi’nde seçim öncesi büyük şok! 4 meclis üyesi CHP’den AK Parti’ye geçti

"ÜSKÜDAR İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Katılım töreninin ardından büyük katılımı sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Üsküdar için büyük bir birliktelik mesajı verdi. Sarıcaoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam Üsküdar için yeni bir başlangıca, büyüyen bir birlikteliğe hep birlikte şahitlik ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden kıymetli meclis üyelerimiz; Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, AK Parti ailemize katıldı. Üsküdar'a olan aşkımız ve bu güzel şehre hizmet etme arzumuzla çıktığımız bu yolda, artık daha kalabalık, daha güçlü ve daha kararlıyız. Üsküdar sevdamız ortak, hizmet arzumuz ortak, istikametimiz ortak. Üsküdar için hep birlikte, daha güçlü yarınlara…"

Üsküdar Belediyesi’nde seçim öncesi büyük şok! 4 meclis üyesi CHP’den AK Parti’ye geçti

'ŞAİBELİ SEÇİME MAHKEME DUR DEDİ'

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve yapı ile iskan ruhsatı süreçlerindeki milyarlık "paravan danışmanlık" ve icbar yoluyla rüşvet çarkını ortaya çıkaran soruşturma, Dedetaş ve kurmaylarının demir parmaklıklar arkasına gönderilmesiyle sonuçlandı.

Usulsüzlük iddialarının gölgesinde yapılan ilk başkan vekilliği oylaması ise mahkemenin yürütmeyi durdurma kararıyla iptal edildi.

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