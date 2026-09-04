AK Parti Milletvekili Önen’in acı günü
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen (23), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçen yıl geçirdiği operasyonun ardından rahatsızlanarak hastanede tedaviye alınan Önen yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti. Üniversite öğrencisi Önen'in cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yayınladığı mesajla başsağlığı dileklerini iletti.
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