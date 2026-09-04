Arınmaya dil uzattı hırsızlığa övgü düzdü
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanvekili Cevdet Selvi'nin TBMM'deki cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaşmasını bir TV kanalında değerlendirirken eski genel başkanına zehir zemberek sözler etti, İmamoğlu'nu övdü. Özel Kılıçdaroğlu için "80 yaşında adam gelmiş, elini uzatmış. Bir selamı almamak benim tabiatımda değil. Bana yapılanı kolay affederim ama memlekete yapılanı ömrüm boyunca affetmeyeceğim. Sen geldin partinin canına okudun, partiyi böldürdün, dağıttın. Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yeri yok. Erdoğan'a bir kez daha seçim kazandırmak için kurulmuş iktidar planının parçası oldular" dedi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçimi kazanacak potansiyele sahip olduğunu iddia ederek "İmamoğlu doğal adayım" dedi.
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