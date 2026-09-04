ASELSAN geliştirdi: GÖZDE güdüm kitleri hedefleri başarıyla vurdu

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda düzenlenen Güdüm Sistemleri Uluslararası Demo Faaliyeti'nde, 15'ten fazla ülkeden askeri yetkilinin önünde lazer güdüm kitleri (LGK) test edildi. Demo kapsamında F-16 platformundan iki LGK-84, AKINCI SİHA platformundan bir LGK-82 ve bir GÖZDE mühimmatı atıldı.

İlk LGK-84 zırhlı personel taşıyıcı hedefi, ikinci LGK-84 tank hedefini, LGK-82 ise bir başka zırhlı personel taşıyıcı hedefi vurdu. GÖZDE mühimmatı ise saatte 50 kilometre hızla hareket eden bir hedefi isabetle etkisiz hale getirdi. Dört atışın tamamı hedeflerini tam isabetle vurdu.

LGK-82 ve LGK-84, sabit yer hedeflerine karşı yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini bir kez daha kanıtladı. GÖZDE Güdüm Kiti ise hareketli ve yüksek hızlı hareketlerde tam isabet sağlayarak, sistemin operasyonel güvenilirliğini bir kez daha gösterdi.