Bakan Göktaş Kalben Çocuk Köyü'nde devlet himayesindeki çocuklarla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kalben Çocuk Köyü’nde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi. Göktaş, yaz boyunca 650 çocuğun etkinliklerden yararlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş Kalben Çocuk Köyü’nde devlet himayesindeki çocuklarla buluştu
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Göktaş, Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Ekinlik Adası'ndaki programı kapsamında Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) tarafından oluşturulan Kalben Çocuk Köyü'nde, devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi, çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.

Bakan Göktaş Kalben Çocuk Köyü’nde devlet himayesindeki çocuklarla buluştu

BAKAN GÖKTAŞ ÇOCUKLARLA ATÖLYELERE KATILDI

Köyün kuruluş amacı, çalışma modeli, kullanım alanları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Göktaş, Üsküdar Hasan Tan Çocuk Evleri Sitesi'nden programa katılan 24 çocukla da bir araya geldi.

Üç gruba ayrılan çocuklar, sukulent dikimi ve saksı boyama, dostluk bilekliği yapımı ve tartölet süsleme atölyelerine katılırken, Göktaş da çocuklara eşlik etti. Çocuklarla sohbet eden Göktaş, yaptıkları çalışmaları inceledi.

Bakan Göktaş Kalben Çocuk Köyü’nde devlet himayesindeki çocuklarla buluştu

"YAZ BOYUNCA 650 ÇOCUĞUMUZ BURADA BU TÜR ETKİNLİKLERDEN İSTİFADE ETTİ"

Kalben'in öncülüğünde kurulan çocuk köyünün oluşumuna, Bakanlık olarak da destek sunduklarını hatırlatan Bakan Göktaş, şu an devlet himayesindeki 24 çocuğun bu adada hizmet aldığını, kamplarda akademik, sanatsal ve doğa faaliyetlerine katıldığını belirtti.
Göktaş, "Türkiye genelinde, özellikle denizle teması olmamış ve İç Anadolu'dan gelen çocuklarımız, yaz boyunca Ekinlik Adası'nda 3 hafta süreyle faaliyetlere katılıyor ve burada çok güzel dostluklar kuruyorlar." ifadelerini kullandı.

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Bakan Göktaş Kalben Çocuk Köyü’nde devlet himayesindeki çocuklarla buluştu

"ÇOCUKLARIMIZA DAHA GÜZEL BİR GELECEK SUNMAK BORCUMUZ"

Çocukların atölyeler vasıtasıyla zihinsel, fiziksel ve sanatsal açıdan donanım kazandığını vurgulayan Göktaş, yaz boyunca gerçekleştirilen bu etkinliklerle kendilerini geliştirdiklerini dile getirdi. Kalben Derneğine teşekkür eden Bakan Göktaş, derneğin aynı zamanda koruyucu aileliği teşvik eden önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Göktaş, Türkiye genelinde devlet himayesinde bulunan çocuklara yönelik yürütülen gönüllülük faaliyetlerinin ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamındaki bu tür işbirliklerinin, çocukların yarınlarına yapılmış son derece kıymetli bir yatırım olduğunu kaydetti.

Çocuklarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Mahinur Özdemir Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Bu tür gönüllü etkinliklerin daha da yaygınlaştırılmasını, devlet himayesindeki çocuklarımıza el birliğiyle daha güzel bir gelecek sunmak adına çok kıymetli buluyoruz. Yaz boyunca 650 çocuğumuz burada bu tür etkinliklerden istifade etti. Geçtiğimiz yıl da benzer bir çalışma olanağı sunuldu. Burası tamamen çocuklara adanmış bir köy. Vatandaşlarımız da, özellikle köy sakinleri de çocuklarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorlar. Onların buraya bereket getirdiğine inanıyorlar. Bu çok örnek bir proje. Türkiye'de bir ilk. Bu tür öncü projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız el birliğiyle çocuklarımıza daha güzel yarınlar sunmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onlara her türlü imkanı seferber etmek bizim borcumuz."

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

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