Bakan Göktaş Kalben Çocuk Köyü'nde devlet himayesindeki çocuklarla buluştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kalben Çocuk Köyü’nde devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi. Göktaş, yaz boyunca 650 çocuğun etkinliklerden yararlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Göktaş, Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Ekinlik Adası'ndaki programı kapsamında Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) tarafından oluşturulan Kalben Çocuk Köyü'nde, devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldi, çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.
BAKAN GÖKTAŞ ÇOCUKLARLA ATÖLYELERE KATILDI
Köyün kuruluş amacı, çalışma modeli, kullanım alanları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Göktaş, Üsküdar Hasan Tan Çocuk Evleri Sitesi'nden programa katılan 24 çocukla da bir araya geldi.
Üç gruba ayrılan çocuklar, sukulent dikimi ve saksı boyama, dostluk bilekliği yapımı ve tartölet süsleme atölyelerine katılırken, Göktaş da çocuklara eşlik etti. Çocuklarla sohbet eden Göktaş, yaptıkları çalışmaları inceledi.
"YAZ BOYUNCA 650 ÇOCUĞUMUZ BURADA BU TÜR ETKİNLİKLERDEN İSTİFADE ETTİ"
Kalben'in öncülüğünde kurulan çocuk köyünün oluşumuna, Bakanlık olarak da destek sunduklarını hatırlatan Bakan Göktaş, şu an devlet himayesindeki 24 çocuğun bu adada hizmet aldığını, kamplarda akademik, sanatsal ve doğa faaliyetlerine katıldığını belirtti.
Göktaş, "Türkiye genelinde, özellikle denizle teması olmamış ve İç Anadolu'dan gelen çocuklarımız, yaz boyunca Ekinlik Adası'nda 3 hafta süreyle faaliyetlere katılıyor ve burada çok güzel dostluklar kuruyorlar." ifadelerini kullandı.