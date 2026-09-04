Bakan Göktaş Kalben Çocuk Köyü’nde devlet himayesindeki çocuklarla buluştu

"ÇOCUKLARIMIZA DAHA GÜZEL BİR GELECEK SUNMAK BORCUMUZ"

Çocukların atölyeler vasıtasıyla zihinsel, fiziksel ve sanatsal açıdan donanım kazandığını vurgulayan Göktaş, yaz boyunca gerçekleştirilen bu etkinliklerle kendilerini geliştirdiklerini dile getirdi. Kalben Derneğine teşekkür eden Bakan Göktaş, derneğin aynı zamanda koruyucu aileliği teşvik eden önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Göktaş, Türkiye genelinde devlet himayesinde bulunan çocuklara yönelik yürütülen gönüllülük faaliyetlerinin ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamındaki bu tür işbirliklerinin, çocukların yarınlarına yapılmış son derece kıymetli bir yatırım olduğunu kaydetti.

Çocuklarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Mahinur Özdemir Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür gönüllü etkinliklerin daha da yaygınlaştırılmasını, devlet himayesindeki çocuklarımıza el birliğiyle daha güzel bir gelecek sunmak adına çok kıymetli buluyoruz. Yaz boyunca 650 çocuğumuz burada bu tür etkinliklerden istifade etti. Geçtiğimiz yıl da benzer bir çalışma olanağı sunuldu. Burası tamamen çocuklara adanmış bir köy. Vatandaşlarımız da, özellikle köy sakinleri de çocuklarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorlar. Onların buraya bereket getirdiğine inanıyorlar. Bu çok örnek bir proje. Türkiye'de bir ilk. Bu tür öncü projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız el birliğiyle çocuklarımıza daha güzel yarınlar sunmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onlara her türlü imkanı seferber etmek bizim borcumuz."

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör