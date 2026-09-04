Başkan Erdoğan’dan, İtalya Başbakanı Meloni’ye tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' ünvanını elde eden Giorgia Meloni’yi tebrik etti.

Başkan Erdoğan’dan, İtalya Başbakanı Meloni’ye tebrik
İHA

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya Cumhuriyeti'nin 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' ünvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum. Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#GİORGİA MELONİ #İTALYA

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