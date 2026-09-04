Başkan Erdoğan'dan şehit polis memuru Kaygusuz'un ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz'un ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan’dan şehit polis memuru Kaygusuz’un ailesine başsağlığı mesajı
AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Şırnak'ta görevi başındayken meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Melih Kaygusuz'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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