Benim Cennet kokulum sen hiç yaşlanmayacaksın

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, izinli olmasına rağmen darbe girişimini ve Özel Harekât Daire Başkanlığı'na saldırı düzenlendiğini öğrenir öğrenmez görev yerine koşan Cennet Yiğit, silah arkadaşlarıyla birlikte vatan savunmasına katıldı.

'BU GURUR BİZE YETER'

Şehit Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit ve babası Yahya Kemal Yiğit, kızlarını doğum gününde de yalnız bırakmadı.

Kabri başına gelen anne Yiğit, kızının mezarını sulayıp mezar taşını temizledi. Ardından dakikalarca kızıyla konuşarak doğum gününü kutladı.

Gözyaşlarına hâkim olamayan Huriye Yiğit, kızına duyduğu özlemi dile getirerek; "Cennet kokulum, eğer yaşasaydın bugün 34 yaşında olacaktın. Hain FETÖ'cüler seni bu hayattan ve bizlerden kopardı. Ama sen artık çok özel bir makamdasın. Herkes yaşlanacak, sen yaşlanmayacaksın. Sen hep 23 yaşında kalacaksın. Cennetim sen 253 kahramandan birisin bu gurur bize yeter. FETÖ'cü hainler evlatlarımızı öldürdüklerini zannedip sevinmesinler. Aksine bizim evlatlarımızı ölümsüzleştirdiler" dedi.

'ŞEHİT ADAYIYIZ'

Şehit babası Yahya Kemal Yiğit de 15 Temmuz'un üzerinden yıllar geçmesine rağmen yaşananların hafızalardan silinmediğini söyledi. FETÖ'nün hain darbe girişiminde Cennet gibi yüzlerce vatan evladının şehit edildiğini belirten Yiğit; "Bu milletin Cennet gibi yüzlerce, binlerce, milyonlarca evladı var. FETÖ'cü hainler 15 Temmuz'da Cennetlerimizi, Gülşahlarımızı, Kübralarımızı şehit etti. Ancak bu milletin yiğit evlatları bitmez. Bir Cennet, bir Gülşah, bir Kübra şehit olur; ardından binlerce Cennet, Gülşah ve Kübra gelir. 15 temmuz aklımızdan 1 saniye bile çıkmıyor. İyi ki de çıkmıyor. Çünkü bizi diri ve zinde tutan şey, o gece yaşananlardır. Hepimiz birer şehit adayıyız. Bu aziz vatan uğruna seve seve canımızı vermeye hazırız " dedi.

Yiğit, FETÖ'cülerin F-16'larla gerçekleştirdiği bombalı saldırıda şehit düşmüştü. Yiğit, 15 Temmuz'un sembol isimlerinden biri haline gelmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör