CHP’li 4 meclis üyesi AK Parti’ye geçti

CHP’li 4 meclis üyesi AK Parti’ye geçti
BARIŞ SAVAŞ
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın milyarlık rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından mahkemenin usulsüzlükler nedeniyle iptal ettiği ve 5 Eylül'de yenilenecek kritik başkan vekilliği seçimi öncesi, CHP'li 4 meclis üyesi istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Başkan Vekilliği seçimi öncesinde, Meclis Üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, AK Parti saflarına geçti. Böylece Üsküdar Belediye Meclisi'nde CHP'nin 23, Cumhur İttifakı'nın 21 meclis üyesi oldu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ÜSKÜDAR #AK PARTİ

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