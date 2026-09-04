Deniz Olgun'un doktoru gözaltında

Deniz Olgun’un doktoru gözaltında
Batuhan ALTINBAŞ
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada, yıllar önce yapılan acil çağrı ihbarının çözüm tutanağı da dosyaya girdi. İfadesinde acil ihbarı yapan kişinin kim olduğunu bilmediğini beyan eden Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol'un, 8 Eylül 2016 gecesi 155 Polis İmdat hattını bizzat aradığı belirlendi. İhbar çözüm tutanağında Demirkol'un kendisini "Ben Doktor Nurettin Demirkol" diye tanıttığı ve ölümü "beklenmedik, şüpheli ani bir ölüm" sözleriyle bildirdiği görüldü. Soruşturma kapsamında ifade veren Dr. Nurettin Demirkol'un, olay tarihinde acil ihbarı kimin yaptığını bilmediğini beyan etmişti. Demirkol, "yalancı tanıklık" suçundan gözaltına alındı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ARİF AHMET DENİZOLGUN

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