Eurofighter için pilotların uçuş eğitimleri başlıyor
Milli Savunma Bakanlığı, Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında Türk pilotların uçuş eğitimlerine 7 Eylül'de başlayacağını açıkladı. Ağustos ayında başlayan eğitimlerde terminoloji aşaması tamamlanırken, pilotlar 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık Öğretmen Pilot Eğitimi alacak. Pilotlar eğitimlere dönemler halinde gönderilmeye devam edecek. Bakanlık ayrıca 30 Ağustos'ta Girne-Taşucu seferinde alabora olan yolcu gemisi için TCG Işın ve TCG Alemdar dahil 7 gemi ve 11 hava aracıyla arama kurtarma çalışmalarına destek verildiğini bildirdi. Marmara'daki kazaya ise 4 gemi, 1 İHA, 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteriyle destek sağlandığı belirtildi. Betül USTA/İSTANBUL
Haber Girişi