İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Terörsüz Türkiye mesajı: 50 yıllık bir prangadan kurtulacağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaretinde, bakanlık görevine başladığında "yeni nesil suç örgütleri" veya "suç çeteleri" ile "uyuşturucuyla mücadele" şeklinde öncelikli iki alan belirlediklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı olarak, bunlarla etkin bir şekilde mücadele ettiklerini belirten Çiftçi, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da bunların izini sürdüklerini anlattı.

Çiftçi, Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçanlara da değinerek, "Sıkıştıklarında soluğu yurt dışında alıyorlar ama İçişleri Bakanlığı olarak, onların peşini bırakmamakta kararlıyız. Dünyanın isterse öbür ucuna gitsinler, hangi memlekete kaçarlarsa kaçsınlar, İçişleri Bakanlığı olarak, takibini yapacağız, onları teslim alacağız ve Türk adaletinin önüne çıkararak, hesap vermelerini sağlayacağız. Bu konuda Adalet Bakanlığı ile tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Gürcistan ziyaretini hatırlatan Çiftçi, "Yaptığımız ziyaretin çok anlamlı sonuçları da oldu. Bu yıl içerisinde Gürcistan'dan 438 kişinin iadesini sağladık, 8 ay içerisinde. Şimdiye kadar 866 kişinin iadesini sağlamışlar, iade etmişler veya sınır dışı etmişler. Bu sene sırf 438 kişinin iadesini sağlamış olduk."

Çiftçi, Gürcistan'da 23-24 Ağustos'ta Türk ve Gürcistan polisinin ortak bir operasyona imza attığını, Türkiye'de suç işleyip o ülkeye kaçanlardan 22'sinin yakalandığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bunlardan 11'ini hemen iade ettiler. Bunlar, Gürcistan'da suç işlediğinden dolayı oradaki cezalarını çekecek, ondan sonra Türkiye'ye iade edecek. Burada suç işleyen, insanımızın evini, arabasını kurşunlayan, onlardan haraç isteyen, onları zor durumda bırakan bu yeni nesil suç örgütleri, nereye giderlerse gitsinler peşlerindeyiz. Kesinlikle peşlerini bırakmayacağız. Dünyanın öbür ucunda da olsa onları yakalayıp getirip Türkiye'ye, Türk adaletine teslim etmekte kararlıyız."

Çiftçi, ziyaretlerinin Gürcistan'la sınırlı kalmayacağını, Türkiye'de suç işleyip Almanya'ya, İtalya'ya, Yunanistan'a kaçan, dünyanın değişik yerlerine giden suç örgütlerinin de elebaşlarıyla, üyeleriyle mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı olarak, bu yıl 8 ayda 545 organize suç örgütüne yönelik 1524 operasyon yaptıklarını, bunlardan bazılarının mahalli nitelikte, bazılarının ulusal çapta, bazılarının da uluslararası düzeyde suç örgütleri olduğunun bilgisini veren Çiftçi, yıl sonuna kadar da bu örgütlerin faaliyet alanlarını önemli ölçüde daraltacaklarını vurguladı.

OKULLARDA 31 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ İSTİHDAM EDİLECEK

Uyuşturucuyla mücadele konusuna değinen Çiftçi, uyuşturucunun sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli problemlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Çiftçi, özellikle okulların güvenliğini sağlamak için 7 bakanlıkla geniş çaplı bir protokol imzalayacaklarını belirterek, "Bu konuda da herhangi bir güvenlik açığı bırakmamaya gayret edeceğiz. Çünkü çocuklarımız, bizim yarınlarımız, bizim geleceğimizin teminatı, güvencesi." dedi.

Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da katkılarıyla 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olacağız. Bu, hem okulların güvenliğini sağlama hem de istihdam noktasında doğru bir adım oldu. İnşallah okullar, bu yıl daha da güvenli hale gelecek. Bizim zaten 1. dereceden ve 2. dereceden riskli okullarda güvenlik görevlilerimiz var, polisimiz görev yapıyor. 3. ve 4. dereceden riskli okullarda, kolluk görevlilerimiz irtibat görevlisi olarak çalışıyor. Bu sene inşallah daha güvenli bir eğitim-öğretim yılı geçirmeyi de Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Bütün bu çalışmalarımız, gayretlerimiz Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda. Türkiye Yüzyılı ideali çerçevesinde, bütün gayemiz, huzurlu bir Türkiye, huzurun yüzyılını inşa etmek."

"DÜNYADA BU SÜRECİ YÜRÜTEN ÜLKELER OLDU"

"Terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaştığında inşallah Türkiye, 50 yıllık bir prangadan kurtulmuş olacak." diyen Çiftçi, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının en önemli hedeflerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Biz de İçişleri Bakanlığı olarak, bu sürecin akamete uğramaması, başarısızlığa uğramaması için elimizden geldiği kadar gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Süreçle ilgili herkesin üzerine düşen görevler olduğunu vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bu süreç başarıya ulaştığında Türkiye'nin yıllardır teröre harcadığı kaynaklar, bundan sonra Türkiye'nin refahına, gelişmesine, kalkınmasına ve istihdamına harcanmış olacak. Hepimiz görevimizi yerine getirdiğimiz takdirde inşallah bu süreci de alnımızın akıyla yerine getirmiş olacağız. Çünkü biz, başka bir yerden destek almıyoruz. Dünyada bu süreci yürüten ülkeler oldu. İngiltere, ABD'nin desteğiyle bu işi yürüttü. İspanya, AB'nin desteğiyle bu işin altından kalktı. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Dolayısıyla başarısızlığa uğraması için içte ve dışta da fırsat kollayanlar var. Onlara da fırsat vermeden inşallah bu süreci, başarıyla tamamlamayı ümit ediyoruz."

Çiftçi, AK Parti iktidarında Türkiye'de çok güzel işler başarıldığını, yapacak daha çok iş olduğunu dile getirerek, "Bu sürecin de başarıyla sonuçlanmasından sonra Türkiye, bir seviye daha atlamış olacak. Daha güzel günler göreceğimizi ben ümit ediyorum." dedi.

Bu arada Bakan Çiftçi, Bilecik'teki programı kapsamında Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Burada Vali Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve protokol üyelerince karşılanan Çiftçi, türbede dua etti.

Daha sonra Bilecik Valiliğini ziyaret eden Çiftçi, valilik bahçesine çınar ağacı fidanı dikti.

Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Sözer ile makamında görüşen Çiftçi, ardından Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.