İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan Sivas Kongresi’nin 107. yıl dönümü mesajı
AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duran, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Mücadelemize ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda tarihi bir dönüm noktası olan Sivas Kongresi, milletimizin hürriyet ve bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya bir kez daha ilanı olmuştur. Sivas'ta alınan kararlarla milletimizin kendi geleceğini tayin etme iradesi açıkça ortaya konulmuş, vatanın bütünlüğü ve milli bağımsızlık uğruna her türlü dayatmaya karşı mücadele etme kararlılığı güçlü bir şekilde vurgulanmıştır. Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum."

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