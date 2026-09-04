Karadeniz-Akdeniz hattında 42 km tamam

Tokat'ta Karadeniz'i, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine bağlayacak olan 49 kilometrelik yol projesinin 42 kilometresi trafiğe açıldı. Güzergahın en zorlu noktasına inşa edilen bin 440 metre uzunluğundaki çift tüp tünel de tamamlandı. Tamamlanan ve yapımı devam eden kısımları havadan görüntülendi. Dar ve virajlı yapısı nedeniyle kazaların sık yaşandığı Tokat-Niksar güzergahını güvenli hale getirmek amacıyla başlatılan bölünmüş yol projesinde sona yaklaşıldı. Toplam 49 kilometre olarak planlanan yolun 42 kilometrelik kısmı tamamlanırken, kalan 7 kilometrelik bölümde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Tamamlanan ve yapımı devam eden kısımları havadan görüntülenen proje, Karadeniz'den İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştırarak mesafeyi kısaltacak.

YILLIK 2 MİLYAR LİRA TASARRUF

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "49 kilometre uzunluğundaki yolun 42 kilometresi tamamlandı. Yolumuzu 2027 yılında hizmete açacağız. Yolumuz açıldığı zaman hem zamandan hem de akaryakıttan yıllık 2 milyar liraya yakın tasarruf sağlayacağız." dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör