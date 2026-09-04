Kepçe kepçe İBB vurgunu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni bir ihale dosyası açıldı. Mülkiye Müfettişliği ve bilirkişi raporlarında, tutuklu eski başkan Ekrem İmamoğlu'nun 'imza projem' dediği Kent Lokantaları ve İBB Başkanlık konutuna mal alımının yapıldığı bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına yol açıldığı belirlendi.

Aralarında kent lokantalarından sorumlu İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcıları Ali Toy, İBB Satın alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, İBB Satın alma Müdürü Talha Özyurt, İBB Satın alma Müdür Yardımcısı Volkan Karagöz, İBB Finansman Müdürü Rezzan Neslihan Vural gibi üst düzey yöneticilerin yer aldığı 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın dayanağını İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi raporları oluşturdu. Yapılan incelemelerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihaleler mercek altına alındı.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

ASRIN yolsuzluğu olan 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldığı İBB davasında yargılama sürüyor. 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılaması sürüyor.

Tahliye talebi için söz alan İmamoğlu, dosyadaki delilleri ve itirafçıların daha önceki beyanlarını görmezden geldi. İmamoğlu konuşmasında Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef alırken duruşma savcısı mütaalasında İmamoğlu dahil 53 tutuklu sanığın da tutukluluğunun devamını talep etti. Mahkeme başkanı, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve reklamcı Serkan Öztürk'ün tahliyesine, diğer 51 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verdi. SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör