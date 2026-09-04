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MSB'den Girne açıklaması: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

MSB'den Girne açıklaması: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Girne açıklarında batan yolcu gemisi ile ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2026 12:42

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "30 Ağustos 2026 tarihinde, Girne açıklarında batan yolcu gemisi ile ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

TCG Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi ve ardından TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Gemisi de dahil olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 7 gemi ve 6 hava vasıtasıyla sahil şeridi, dip ve batık gemi etrafı taranarak kayıp 16 yolcunun arama/kurtarma faaliyetlerine destek sağlanıyor.