Okul saldırganının annesinden skandal savunma!

Kahramanmaraş'ta Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Duruşmada sanık İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin ardından annesi Pınar Peyman Mersinli de savunma yaptı.

"BÖYLE BİR OLAYIN GERÇEKLEŞMESİNİ ASLA İSTEMEZDİM"

Mahkeme heyeti huzurunda konuşan anne Mersinli, olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirterek, kendisinin de eğitimci olduğunu söyledi. Mersinli, oğlunda ergenlik dönemine bağlı bazı farklılıklar gördüğünü ancak bunların saldırı gerçekleştirebileceğine dair bir işaret olduğunu düşünmediğini ifade etti. Oğlunun yalnızca defter vermek amacıyla okula gittiğini düşündüğünü belirten Mersinli, olay öncesinde psikolog ve psikiyatri desteği almak için araştırmalar yaptığını da anlattı. Mersinli, uzmanların çocuğunun psikiyatrik tedavi görmesi gerektiğini söylediğini, ancak acil bir durum olmadığı yönündeki değerlendirmeler nedeniyle sürecin bu şekilde ilerlediğini savundu.

GÜZELLİK MERKEZİNE NEDEN GÖTÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Duruşmada dikkat çeken ifadelerden biri ise sanığın güzellik merkezine götürülmesiyle ilgili oldu. Pınar Peyman Mersinli, oğlunun yüzünde ve sırtında çok sayıda siyah nokta bulunduğunu, bundan rahatsız olduğunu belirtti. Evde temizlemeye çalıştığını ancak yüzünde yaralar oluştuğunu anlatan Mersinli, bunun üzerine oğlunu cilt temizliği amacıyla bir güzellik merkezine götürdüğünü söyledi. Anne Mersinli'nin savunmasının ardından duruşmanın diğer beyan ve değerlendirmelerle devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör