Oya Lale Arslan gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Oya Lale Arslan hakkında, sanal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlattı. Arslan, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Terör örgütü propagandası yapma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Arslan'ın ikametinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

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