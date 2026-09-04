Silivri’de batan gemide havadan ve denizden aramalar devam ediyor: Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor

Kıyıdan 18 kilometre açıkta ve 35 kilometrelik mesafede TCG Akın ile sualtı arama çalışmaları yapılıyor. Geminin geminin tam olarak battığı noktanın belirlenmesi için Sonar cihazı ile çalışmalar son hızıyla devamediyor. Deniz kuvvetleri komutanlığına ait insansız hava aracı ile birlikte TCG SalihReis Fıkrateyni, TCG akın Kurtarma ve Yedekleme gemisi, TCG Osmangazi Çıkartma Gemisi ve TCG Karayel hücum botu da hem havada hem de deniz yüzeyinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Denizdeki arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ederken Valilik tarafından sahilde kurulan kriz masasında ise alınan bilgiler batık gemide yakınları bulunanlarla paylaşılıyor.

GEMİLER ÇARPIŞMIŞ VE TUĞBERK İMAMOĞLU GEMİSİNDE 10 KİŞİLİK MÜRETTEBAT GEMİYLE BİRLİKTE DENİZİN DİBİNE BATTI

2 Eylül'de saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki ALSU isimli tanker ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Kaza sonrası 11 dakikada batan ve içerisinde bulunan 10 mürettebattan haber alınamayan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları Devam ediyor. Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce oluşturulan kriz merkezinde çalışmalar anlık olarak takip edilirken, çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Silivri Belediyesi ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve bir de denizin altında arama yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait gemi de destek veriyor.

AİLELERİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Denizde yürütülen çalışmalar gece boyu devam ederken, İstanbul Valiliği tarafından Kriz çadırında Kaza sonrası iletişimin kesildiği mürettebatın ailelerinin endişeli bekleyişleri sürüyor. Silivri limanında oluşturulan kriz merkezine gelen kayıp yakınları, denizden gelecek haberleri bekliyor.

KAZA YAPAN VE DENİZDE BEKLETİLEN GEMİNİN HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

Kazaya karışan ASU gemisi denizde bekletilirken kaza sırasında demirli olarak bekletilen geminin alt kısmında bulunan sağ ön tarafından çarptığı noktada açıklık olup olmadığı dalgıçlar tarafından kontrolü yapılıyor. Gemi açıkta demirlerken gemiye görevliler de Sahil Güvenlik botları ile kıyı ile gemi arasında ulaşım sağlanıyor.