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SON DAKİKA! Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul'da 'panel sistemi' operasyonu! 31 avukat hakkında gözaltı kararı

SON DAKİKA! Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul'da 'panel sistemi' operasyonu! 31 avukat hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçirerek “panel” adı verilen sorgulama sistemlerinde kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Yasa dışı sistemleri kullandığına ilişkin somut delil elde edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verilirken, 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır!” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2026 11:07 Son Güncelleme: 04 Eylül 2026 11:33

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta hâline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez." dedi. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı bilgilendirmede şunları kaydetti: Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda; vatandaşlarımıza ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek "panel" adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde bu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı; bazı hukuk bürolarının da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaşılarak "borcunuz yasal takibe düştü", "uzlaşma sürecini kaçırdınız", "hakkınızda haciz işlemi başlatıldı" gibi gerçeğe aykırı ifadelerle mağdur edildiği anlaşılmıştır.