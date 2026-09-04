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  • SON DAKİKA… Bakan Kurum müjdeyi verdi! İstanbul’da kiralık konut dönemi başlıyor: Bu hafta Başkan Erdoğan’a sunulacak

SON DAKİKA… Bakan Kurum müjdeyi verdi! İstanbul’da kiralık konut dönemi başlıyor: Bu hafta Başkan Erdoğan’a sunulacak

SON DAKİKA… Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da hayata geçirilmesi beklenen kiralık konut projesi ile ilgili müjdeyi verdi. Bakan Kurum, kiralık konutlara ilişkin son şartların bu hafta Başkan Erdoğan’a sunulacağını belirtti. Kurum “Konutlarımızı yaptık, bitirdik. İlk konutlarımızın teslimini İstanbul’daki vatandaşlarımıza yapacağız” diyerek tarih verdi…

SON DAKİKA… Bakan Kurum müjdeyi verdi! İstanbul’da kiralık konut dönemi başlıyor: Bu hafta Başkan Erdoğan’a sunulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA… Bakan Kurum müjdeyi verdi! İstanbul’da kiralık konut dönemi başlıyor: Bu hafta Başkan Erdoğan’a sunulacak

İstanbul'da hayata geçirilmesi beklenen kiralık konut projesi ile ilgili son durumu açıklayan Bakan Kurum, proje kapsamında 81 ilde 500 bin konut yapılacağını açıkladı. İstanbul'da da 15 bin kiralık konutun hayata geçirileceğini vurguladı.

SON DAKİKA… Bakan Kurum müjdeyi verdi! İstanbul’da kiralık konut dönemi başlıyor: Bu hafta Başkan Erdoğan’a sunulacak

BU HAFTA BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK!

Kurum, "Kira fiyatlarının aşağı çekilmesi ve dar gelirli vatandaşlarımızın desteklenmesi açısından bu proje önemli. Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin son şartları Kabine'de sunacağız. Kabine sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA… Bakan Kurum müjdeyi verdi! İstanbul’da kiralık konut dönemi başlıyor: Bu hafta Başkan Erdoğan’a sunulacak

İSTANBUL'DA KİRALIK KONUT İÇİN TARİH VERİLDİ

İstanbul'daki 15 bin kiralık konut projesinin bir bölümünün eylül ayı içerisinde teslim edilmesinin hedeflendiğini belirten Kurum, "Konutlarımızı yaptık, bitirdik. İlk konutlarımızın teslimini İstanbul'daki vatandaşlarımıza yapacağız. Hangi şartlar dahilinde başvuru yapılabileceğini de önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ilan edecektir" açıklaması yaptı.

#İSTANBUL #MURAT KURUM

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