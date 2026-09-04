SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin savunma sanayii ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artarak süreceğini, ilişkileri geliştirmek için çalıştığımızı ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin İran-ABD gerilimi ve bölgemizdeki benzeri çatışmalı süreçlerin sona ermesi için gayret gösterdiğini, barış odaklı diplomatik girişimlerimizin devam edeceğini, bölgemizdeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediğimizi belirtti.

Başkan Erdoğan, diğer bölgesel konularda da iki ülkenin iş birliğinin önemli olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör