SON DAKİKA | Sözde komedyen Deniz Göktaş soruşturması tamamlandı! İstenilen ceza belli oldu

Son dakika! Deniz Göktaş isimli sözde komedyen Harbiye'de dijital platformlarda da izleyicilerle buluşturduğu 'Ölü Deniz' isimli şovu sahnelemişti. Deniz Göktaş gösteride "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." şeklinde kutsal kitaplara yönelik ifadeler kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ifadelerin ardından Göktaş hakkında "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından soruşturma başlatmış, yürütülen soruşturma kapsamında Göktaş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.