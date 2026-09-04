SON DAKİKA | Sözde komedyen Deniz Göktaş soruşturması tamamlandı! İstenilen ceza belli oldu
Son dakika haberi! Son dakika haberi: İstanbul'da sahne aldığı gösteride Kur'an-ı Kerim ve dini değerleri hedef alan ifadeler kullanan komedyen Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Deniz Göktaş’ın “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar cezalandırılması talep edildi.
Son dakika! Deniz Göktaş isimli sözde komedyen Harbiye'de dijital platformlarda da izleyicilerle buluşturduğu 'Ölü Deniz' isimli şovu sahnelemişti. Deniz Göktaş gösteride "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." şeklinde kutsal kitaplara yönelik ifadeler kullanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ifadelerin ardından Göktaş hakkında "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından soruşturma başlatmış, yürütülen soruşturma kapsamında Göktaş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
KOMEDYEN DENİZ GÖKTAŞ 9 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İstanbul'da sahne aldığı gösteride Kur'an-ı Kerim ve dini değerleri hedef alan ifadeler kullanan komedyen Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Göktaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar cezalandırılması talep edildi.