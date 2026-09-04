Bakan Yumaklı’dan orman yangını uyarısı: Alevlenmeye sebep olabilecek hususlardan kaçının

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Sivas merkeze bağlı İnceyol köyünde bal sağım programına katıldı. Arıcı kıyafeti ile bal sağımı gerçekleştiren Bakan Yumaklı daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'BAL ÜRETİMİNDE DÜNYADA İKİNCİ SIRADAYIZ'

Türkiye'nin arıcılık açısından son derece önemli bir coğrafyaya sahip olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Bal üretiminde dünyada ikinci sıradayız. Birinci sırayı zorlamaya devam ediyoruz. Bu konuda arıcılık yapan kardeşlerimizin çok büyük emeği ve gayretleri söz konusudur. Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kovanımız var. 97 bin ton ile 100 bin ton arasında inşallah bal üretimimiz gerçekleşmiş olacak. Bugün dünyada kovan sayısında ikinci sıradayız. Bal üretiminde de ikinci sıradayız. Çam balı üretiminin de dünyada yüzde 90'nı yine ülkemizde gerçekleştiriliyor. Bütün bunları yaparken sadece kovanlarımızı doğaya bırakıp, oradan bir üretim olmasını beklemiyoruz. Bakanlığımız özellikle arıcılık yapılması son derece elverişli olan yerlerle ilgili bir çalışma yaptı. Bununla ilgili bir haritada yayınlandık. Dolayısıyla arıcı kardeşlerimizin hem kendi tecrübelerini hem de bu haritaya bakarak üretimle alakalı bütün konularını gerçekleştirmesi mümkün. Son dönemde bizim ülkemizde fazla bilinen bir şey değildi. Bilinmesiyle beraber herhangi bir düzenlemesi yoktu arı zehriyle alakalı bununla ilgili de yönetmeliği yayınladık. Bu konuda eminim bu çok önemli üründe ülkemize bir gelir kaynağı olacak. Türkiye'de coğrafi işaretli 41 çeşit bal var. Bu güzel ülkemizin her bir köşesi kendisine özgü florasıyla, doğal güzellikleriyle, biyoçeşitliğiyle arıcılık yapmaya son derece müsait" dedi.

ARICILARA ORMAN YANGINI UYARISI

Orman yangınları açısından riskli bir dönemde olunduğunu ifade ederek arıcılara uyarılarda bulunan Yumaklı, "Orman yangınları açısından riskli bir dönemdeyiz. Arıcı kardeşlerimiz gittikleri yerlerde bakanlığımızın ilgili birimlerinin uyarılarına mutlaka riayet etmeli. Rüzgarın ve sıcaklığın çok olduğu, nemin çok düşük olduğu dönemlerde ve saat dilimlerinde orman alanlarının çok uzak olmasına bakmaksızın o tütsüleme için yaktıkları ateş başta olmak üzere herhangi bir alevlenmeye sebep olabilecek hususlardan kaçınmalarını özellikle rica ediyorum" diye konuştu. Bakan Yumaklı, üreticilerle de bir araya geldi. Üreticilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Bakan Yumaklı'ya kuzu ve yavru kangal köpeği hediye edildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör